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Sivas merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: yıllık 850 milyon liralık hareket saptandı

Sivas merkezli 6 ildeki operasyonda jandarma 34 mağdur, 7 yakalama gerçekleştirirken şüphelilerin yıllık mali hareketliliği 850 milyon TL olarak tespit edildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:28

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sivas merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: yıllık 850 milyon liralık hareket saptandı

operasyonun detayları:

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespitleri sonucunda 34 mağdur ve ilk etapta 8 şüpheli belirlendi.

Soruşturma kapsamında 15 Eylül 2026 tarihinde Sivas merkezli olmak üzere Antalya, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Denizli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalandı.

ele geçirilen deliller ve mali veriler:

Adres aramalarında çok sayıda elektronik ve finansal materyal ele geçirildi. Aramalarda bulunanlar arasında 11 cep telefonu, 9 SIM kart, 1 laptop, 7 USB bellek, 2 hafıza kartı, 1 tablet, 1 taşınabilir harddisk ile 14 banka ve kredi kartı yer aldı. Ayrıca ekipler, 35 bin TL nakit ile 108 adet 9 mm fişek buldu.

Soruşturmanın kriminal ve mali incelemelerinde, şüphelilerin bir yıllık mali kayıtlarında 850 milyon TL düzeyinde bir hareketlilik tespit edildi. Bu veri, olayın boyutunu ve mağdurlar üzerindeki ekonomik etkisini ortaya koyuyor.

adli süreç ve gözaltı işlemleri:

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklanarak Sivas E Tipi kapalı cezaevine sevk edildi. Kalan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ve delil değerlendirmeleri devam ediyor.

Bu kapsamlı operasyon, jandarma birimlerinin bilişim tabanlı dolandırıcılığa karşı koordineli çalışmasının bir sonucu olarak kayda geçti ve dosyada ilerleyen süreçte ek delillerin ve bilirkişi raporlarının beklenildiği bildirildi.

SİVAS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ...

SİVAS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANILARAK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLARINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİDEN 5’İ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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