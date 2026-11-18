DHMİ verileri paylaştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ekim ayına ilişkin havalimanı kullanım verilerini açıkladı. Açıklamaya göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, ekim ayında yerli ve yabancı yolculara hizmet verdi ve altyapı trafiğine dair rakamlar paylaşıldı.

Ekim ayı verileri:

Havalimanında ekim ayında hizmet verilen yolcu sayısı 44.001 olarak kaydedildi. Aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği ise 326 olarak bildirildi. Ekim ayı içinde taşınan yük miktarı da 316 ton olarak açıklandı.

Ocak-ekim dönemi bilançosu:

Yılın ocak-ekim dönemine ait birikimli verilerde, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yararlanan yolcu sayısı 416.809 kişi olarak yer aldı. Bu 10 aylık dönemde toplam uçak trafiği 3.090, taşınan yük miktarı ise 3.557 ton olarak kayıtlara geçti.

DHMİ tarafından paylaşılan bu rakamlar, havalimanının 2026 yılının ilk on ayında yolcu ve yük taşımacılığında gösterdiği hareketliliğe ışık tutuyor. Yetkililerin geleceğe dönük planlamalarında bu veriler referans olacak.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ (DHMİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2026 YILININ EKİM AYINDA HAVALİMANLARINDAN YARARLANAN YOLCU SAYILARI İLE İLGİLİ ELDE ETTİĞİ VERİLERİ PAYLAŞTI.