Dolar 49,1675 +0,11%
Euro 55,3777 +0,42%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.630,23 +0,17%
EUR/USD 1,1264 +0,36%
Brent Petrol 101,11 +0,53%
--°

Sivas sabahında yoğun sis görünürlüğü düşürdü

Sivas'ta sıcaklığın 6 dereceye düşmesiyle kent genelinde yoğun sis etkili oldu; sabah saatlerinde görüş azaldı, sürücüler temkinli ilerledi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:47

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 11:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sivas sabahında yoğun sis görünürlüğü düşürdü

Sivas'ta sabah sisleri etkili oldu

Sivas'ta hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesiyle kent genelinde yoğun sis gözlendi. Özellikle sabah saatlerinde etkisini artıran sis, birçok noktada görüş mesafesinin belirgin biçimde azalmasına neden oldu. Yer yer trafikte ilerlemeyi zorlaştıran koşullar, sürücülerde tedbirli davranma gerekliliğini ortaya koydu.

Trafikte alınan önlemler:

Görüş mesafesinin düşmesiyle trafikte seyreden araç sürücüleri takip mesafesini koruyarak ve hızlarını düşürerek ilerledi. Muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla birçok sürücü daha temkinli hareket etti; bu davranış, yoğun sisin yarattığı riski azaltmaya yönelik yerel uygulamalardan biri olarak öne çıktı.

Kentteki görüntüler ve yüksekte yoğunlaşma:

Sis, kent genelinde sabah saatlerinde kartpostallık görüntüler de oluşturdu. Özellikle yüksek kesimlerde sisin yoğunluğu daha fazla hissedilirken, alçak mahallelerde zaman zaman sokakları ve binaları örtü gibi sarması dikkat çekti. Bu doğal tablo, ulaşım ve günlük yaşamı etkilerken sabah saatlerindeki manzaralara da yansıdı.

SİVAS&#039;TA HAVA SICAKLIĞININ 6 DERECEYE KADAR DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KENT GENELİNDE YOĞUN SİS ETKİLİ...

SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞININ 6 DERECEYE KADAR DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KENT GENELİNDE YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pütürge'de aniden bastıran dolu grup yolunu beyaza bürüdü
images

Bayburt'ta öğle vaktinde bastıran gök gürültülü sağanak günlük yaşamı sekteye uğ...
images

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sağanak hayatı felç etti
images

Battalgazi'de yatırımlar hız kazanıyor: güneş enerjisi ve altyapıda hedef 2027

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi