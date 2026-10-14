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Sivas son Kore gazisini uğurladı: Kahraman Ağa Aytekin vefat etti

Sivaslı Kore Gazisi Kahraman Ağa Aytekin 14 Ekim'de vefat etti; Ayyıldız Camii'ndeki cenaze namazını torunu kıldırdı, tabut Mehmetçiklerin omzundaydı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sivas son Kore gazisini uğurladı: Kahraman Ağa Aytekin vefat etti

Sivas’ın son Kore gazisi yaşamını yitirdi

Kahraman Ağa Aytekin, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı son Kore Gazisi olarak 14 Ekim'de hayatını kaybetti. 94 yaşındaki gazinin vefatı kentte derin bir hüzün oluşturdu.

Cenaze töreni detayları:

Cenaze namazı Ayyıldız Camii'nde kılındı. Törene 5’inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Kıbrıs Gazileri, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğurlanış ve son anlar:

Cenaze namazını torunu Turan Polat kıldırdı. Aytekin’in Türk bayraklı tabutu, Mehmetçiklerin omuzlarında taşınarak son yolculuğuna uğurlandı. Tören, gazinin ailesi, silah arkadaşları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Sivas, bu cenazeyle birlikte bir dönemin temsilcilerinden birini, kent için sembolik değeri olan bir ismi toprağa verdi.

Sivas’ın son Kore Gazisi 94 yaşında hayatını kaybetti

Sivas’ın son Kore Gazisi 94 yaşında hayatını kaybetti

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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