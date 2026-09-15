Sivas’a dair bir fikir: kent meydanında vatandaşın görüşleri toplanıyor

Projenin hedefi:

AK Parti Sivas teşkilatı, "Sivas’a Dair Bir Fikir" adlı proje kapsamında kent meydanında bir stant açtı. Proje, Sivas Milletvekili Hakan Aksu öncülüğünde AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından hayata geçirildi. Açılan stant yaklaşık 15 gün süreyle açık kalacak ve Sivaslı vatandaşların kentle ilgili fikir, öneri ve şikayetleri toplanacak.

Parti yetkilileri, vatandaşlardan gelecek görüşlerin raporlanacağını ve bu bilgiler doğrultusunda hizmetlerin iyileştirilmesine öncelik verileceğini belirtti. Çalışmanın temel amacı, halkın beklenti ve önceliklerini doğrudan alarak planlama süreçlerine dahil etmek olarak açıklandı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, son yıllarda Sivas’a yapılan hizmetlere vurgu yaparak şehrin gerekli konumuna ulaştığını söyledi. Tanrıverdi, "Fikri olan, düşüncesi olan, derdi olan bir cümleyle fikrini beyan edecek; o fikirler raporlanacak ve biz de Sivaslı hemşehrilerimize danışarak hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Sivas Milletvekili ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy ise eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya, restorasyon çalışmalarından tarım ve turizme kadar çeşitli alanlarda sürdürülen hizmetlere değindi. Toy, vatandaşların önerilerinin burada toparlanacağını, sahada olmaya ve gelen fikirleri mecliste çözüm arayışına dönüştürmeye devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu da Sivas’a son 25 yılda önemli hizmetler yapıldığını, son 3,5 yıllık dönemde şehre çok farklı alanlarda eserler kazandırıldığını söyledi. Aksu, geçmişte bazen ihmal edilen alanlar olabileceğini belirterek, stantta toplanacak fikirlerin tek tek değerlendirileceğini ve hayata geçirilebilecek önerilerin irdelenerek partinin hizmet programına dahil edileceğini vurguladı.

Aksu, vatandaşların kağıtlara yazacağı önerilerin bir sandığa atılacağını, alınan fikirlerin değerlendirilip 2028 seçimleri öncesinde Sivas’a yönelik hizmetlerin bu görüşler doğrultusunda şekillendirileceğini belirtti.

Katılım çağrısı:

Yetkililer, tüm Sivaslıları projenin stantına gelerek görüş, eleştiri ve önerilerini paylaşmaya davet etti. Proje kapsamında toplanan veriler raporlanacak ve uygulamaya konulabilecek fikirler önceliklendirilecek. 15 gün sürecek stant çalışması boyunca vatandaşlarla birebir iletişim kurulacak ve gelen talepler kayıt altına alınacak.

SİVAS’TA HİZMET ANLAYIŞINI VATANDAŞLARIN FİKİRLERİNE GÖRE YÖNLENDİRMEK İSTEYEN AK PARTİ SİVAS TEŞKİLATI “SİVAS’A DAİR BİR FİKİR” PROJESİYLE KENT MEYDANINDA STANT AÇTI.