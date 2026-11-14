Sivas'a ulaşımda yeni dönem: Nuri Demirağ havalimanı pistinin açılışı 4 Eylül'de planlanıyor

Sivas'ta nuri demirağ havalimanı pist çalışmaları hızla ilerliyor

Sivas'ta yapımı devam eden Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki pist çalışmaları, bölge ulaşımında kapasite artışı sağlayacak şekilde sürüyor. Proje tamamlandığında pist, Türkiye'nin en uzun pistlerinden biri olacak ve havayolu trafiğine önemli katkı sunacak.

proje ve maliyetler:

Yapımına devam edilen pistin uzunluğu 3.780 metre olarak planlanıyor. Projenin pist ve terminal yenileme çalışmaları dahil maliyetinin yaklaşık 4 milyar TL olacağı bildirildi. AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, terminal binasının da yenilendiğini, 25 yıldır kullanılan eski yapının iklim koşullarından etkilendiğini ve bu nedenle kapsamlı düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Terminal yenilemesinin yanı sıra araç parkı genişletiliyor ve pistle beraber ihtiyaç duyulan altyapı alanları oluşturuluyor. Güler, bu çalışmaların sadece pistten ibaret görülmemesi gerektiğine vurgu yaparak, bölgesel hizmet kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

zamanlama ve uçuş planı:

Dolgu çalışmalarında büyük oranda ilerleme kaydedildiği; zeminin oturması için kış boyunca yapılan dolguların beklenildiği, üstyapı işlerinin ise dolgunun yerleşmesinin ardından tamamlanacağı açıklandı. Güler, dolgu işinin yaklaşık 1 ay içinde bitmesinin beklendiğini ve açılışın Sivas Kongresi'nin yıldönümü olan 4 Eylül tarihinde yapılmasının planlandığını söyledi.

Ayrıca mevcut sefer planlamasıyla ilgili olarak, A-jet ile yapılan görüşmeler sonucu yurtdışı sefer sayısının yaz sezonunda haftada bir günden iki güne çıkarılacağının ve bu ulaşım aksına başka bir ülkenin daha eklenmesinin hedeflendiğinin altı çizildi.

Projeyle birlikte Sivas'ın hem yolcu kapasitesi hem de uluslararası bağlantıları açısından önemli bir kazanım elde etmesi bekleniyor. Yerel yetkililer, açılış sonrası bölge ekonomisine ve turizme katkı sağlanacağını vurguluyor.

Türkiye'nin en uzun pistlerin birisi olacak, 4 Eylül'de hizmete açılacak