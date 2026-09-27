Sivas'ı ve hayatı anlattı: Hayri Aydınlı'dan gönül köprüleri

Program ve katılım:

Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği (BURSİVDER) merkezinde gerçekleştirilen 3. sezon 13. program, yoğun bir katılımla yapıldı. Açılış konuşmasını Dernek Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Muhsin Ertuğrul Kemikli yaptı. Konuk konuşmacı, eğitimci, bürokrat ve millî güreşçi Hayri Aydınlı salonda kısa bir konuşmayla programa başladı.

Hayat hikâyesi ve öne çıkan anekdotlar:

Aydınlı, konuşmasında yaşam yolculuğunu Çaykara'dan Mercan'a, Erzurum'dan Bursa'ya uzanan bir süreç olarak aktardı. 8 yaşında tamamladığı hafızlık döneminden, İmranlı'da kendisine verilen Fahri Hemşehri Beratına kadar pek çok hatırayı dinleyicilerle paylaştı. Anlatıları, kişisel başarıların yanı sıra memleket ve insan ilişkilerine dair vurgular taşıdı.

Profesyonel spor hayatına ilişkin bölümlerde Tofaş ve Millî Takımtaki güreş yıllarından kesitler aktaran Aydınlı, iz bırakan sözleriyle dikkat çekti: "İyilik yaptığınız her insan sizi mutlaka hatırlar. Asıl iz bırakmak, insanların gönlünde karşılıksız yer edebilmektir." Bu ifade, programın duygusal ve samimi tonunu özetledi.

Bitiş, armağan ve izlenimler:

Program boyunca Sivaslılarla kurulmuş gönül bağlarının önemine değinen Aydınlı, Sivaslı dostlarıyla ilişkilerini hiçbir zaman koparmadığını belirtti. Sohbetin sonunda Dernek Başkanı Üzeyir Dal, Hayri Aydınlı'ya günün anısına bir hediye takdim etti. Katılımcılar buluşmayı içten, öğretici ve yakın ilişkileri güçlendiren bir etkinlik olarak değerlendirdi.

BURSA SİVASLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (BURSİVDER) TARAFINDAN DÜZENLENEN SİVASÎ SOHBETLERİ’NİN KONUĞU EĞİTİMCİ, BÜROKRAT VE MİLLÎ GÜREŞÇİ HAYRİ AYDINLI OLDU.