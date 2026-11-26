Sivas'ta yapay zekayla oluşturulan minibüs videosu:

Sivas Belediyesi, sosyal medyada popüler olan minibüs yolculuğu akımını kentin tanınan ve yaşamını yitirmiş isimleriyle birleştiren bir video yayımladı. Yapay zeka ile üretilen çalışmada, Yeşilçam'da tanınan "Bitirim Zeki" lakaplı Zeki Keskin minibüsün şoför koltuğunda görülürken, kent hafızasına damga vurmuş isimler aynı araçta buluşturuluyor.

kimler aynı yolculukta:

Videoda siyasi figür Muhsin Yazıcıoğlu, halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve besteci Zaralı Halil Söyler, saz şairleri Âşık Ruhsatî ve Âşık Veysel, sanayici Nuri Demirağ ile halk müziği araştırmacısı Muzaffer Sarısözen gibi Sivas'ın kültür, sanat, siyaset ve sanayi yaşamında iz bırakan isimler bir arada yer alıyor.

sosyal medyada aldığı tepkiler ve amaç:

Kent değerlerini dijital bir anlatımla buluşturan video, sosyal medyada geniş etkileşim aldı ve binlerce kişi yorum yaptı. Sivas Belediyesi'nin bu yaklaşımı, geçmişe saygı gösterirken güncel bir iletişim biçimi kullanarak yerel hafızayı görünür kılma amacını taşıyor.

Bu çalışma, yerel kimlik ve kolektif hafızanın yapay zeka gibi yeni teknolojilerle nasıl yeniden yorumlanabileceğine dair bir örnek sunuyor; şehrin tanınan yüzlerinin anılması, dijital anlatıyla geniş kitlelere ulaştırıldı.

SİVAS’IN KÜLTÜR, SANAT, SİYASET VE SANAYİSİNDE İZ BIRAKAN VE HAYATLARINI KAYBEDEN İSİMLERİ, YAPAY ZEKA İLE BİR ARAYA GETİRİLDİ. (NURİ DEMİRAĞ)