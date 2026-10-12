Sivas'ın su arzı 2053'e dek planlandı: Hafik Koç regülatöründe son aşama

Proje detayları:

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Hafik Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, projenin bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Projeyle Koç Deresi'nden yıllık 16,3 milyon metreküp suyun Sivas'a aktarılması planlanıyor. Bu kaynak, şehrin içme suyu arzının güçlendirilmesinde ve nüfus ile kullanım artışına karşı uzun vadeli güvence sağlanmasında önemli rol oynayacak.

Yerinde inceleme ve yetkili açıklamaları:

Aksu, projenin Sivas'ın içme suyu ihtiyacına kalıcı katkı sunacağını belirterek, yetkililerle yürütülen çalışmaları takip ettiklerini söyledi. Aksu'nun ifadeleri arasında şu vurgular yer aldı: "Şehrimizin içme suyu geleceğini güvence altına alacak bu önemli yatırımın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sivas’ımızın bugününü güçlendirmek, gelecek nesillere güvenle yaşayacakları bir şehir bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz."

Beklenen etki ve zaman çizelgesi:

Yetkililer, projenin devreye alınmasıyla Sivas'ın içme suyu ihtiyacının 2053 yılına kadar karşılanmasının hedeflendiğini ifade etti. Bir aylık tamamlanma sürecinin ardından isale hattının işletmeye alınmasıyla birlikte şehrin su yönetimi planlarında somut iyileşmeler bekleniyor.

AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ HAKAN AKSU, HAFİK KOÇ REGÜLATÖRÜ VE İÇME SUYU İSALE HATTI PROJESİ’NDEKİ ÇALIŞMALARIN BİR AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAĞINI BELİRTEREK, KOÇ DERESİ’NDEN YILLIK 16,3 MİLYON METREKÜP SUYUN SİVAS’A ULAŞTIRILACAĞINI SÖYLEDİ.