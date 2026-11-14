Sivas'ın ulaşımı değişecek: Nuri Demirağ Havalimanı'na 3 bin 780 metrelik yeni pist

Sivas'ta nuri demirağ havalimanı pist çalışmaları sürüyor

Sivas'ta yapımı devam eden Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki pist ve terminal yenileme projeleri hız kazanıyor. Projenin tamamlanmasıyla havalimanı, bölgesel ve uluslararası uçuşlara daha fazla kapasite sağlayacak. Çalışmaların hızlı ilerlemesi, kent ulaşımı ve turizmi için önemli bir adım olarak görülüyor.

Pist ve terminal yenilemesi:

Proje kapsamında inşa edilen pist, 3 bin 780 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun pistlerinden biri olacak. Yapılan açıklamalara göre pistin yanı sıra yaklaşık 25 yıldır kullanılan terminal binası da tamamen yenileniyor ve araç parkı alanı genişletiliyor. Bu kapsamlı yenileme çalışmalarının toplam maliyeti ise yaklaşık 4 milyar TL olarak bildirildi.

Yetkililer, kış koşullarının bölge için zorlu olduğunu ve yağmur ile karın imalatlara zarar verebildiğini belirterek terminalde gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade etti. Hem pist üstyapısı hem de terminal iç tesisleri, modern havacılık standartlarına uygun hale getirilecek.

Zamanlama, dolgu çalışmaları ve uçuş planları:

AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, dolgu çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını ve yaklaşık bir ay içinde dolgu işlemlerinin sona ereceğini aktardı. Yapılan dolgunun kış boyunca zemine oturmasının beklendiği, ardından üstyapı çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi. Hedef ise 4 Eylül Sivas Kongresi yıldönümünde tesisin açılışını gerçekleştirmek.

Güler ayrıca önümüzdeki yaz sezonu ile birlikte mevcut yurtdışı sefer sayısının haftada 1'den 2'ye çıkarılmasının planlandığını ve ilerleyen dönemde bu hatta başka bir ülkenin de eklenmesinin hedeflendiğini söyledi. Yetkililer, yeni pistin bölgenin hava trafiğini artırarak ekonomik ve sosyal fayda sağlayacağını vurguluyor.

Havalimanı yatırımının tamamlanması, Sivas için ulaşım altyapısında önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Projenin takvimi hava koşullarına bağlı olmakla birlikte açılış ve işletme planları netleştikçe yerel ve ulusal aktörler tarafından izlenecek.

TÜRKİYE’NİN EN UZUN PİSTLERİNDEN BİRİSİ OLACAK OLAN VE HAVAYOLU TRAFİĞİNE KATKI SUNACAK OLAN PİST VE TERMİNAL BİNASI YENİLEME ÇALIŞMALARI YAKLAŞIK 4 MİLYAR TL’YE MAL OLACAK. (ARŞİV)