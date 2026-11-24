yarışın öne çıkan sonuçları:

İstanbul'da düzenlenen Ömer Besim Koşalay Kros Müsabakası ve Türkiye Kros Şampiyonasında Sivas'ı temsil eden sporcular, farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti.

U18 Kadınlar 3 bin metre yarışında Mevlüde Tutak ikinci olurken, Afra Eslem Yıldırım yarışı 8'inci sırada tamamladı. U20 Kadınlar 4 bin 500 metre kategorisinde Nisanur Taşçı 11'inci oldu.

U20 Erkekler 4 bin 500 metre yarışında Muhammed Arda Kıratik birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu; aynı kategoride Mehmetcan Kapağan 14'üncü sırada yer aldı. Büyük Kadınlar 1500 metre kategorisinde Dilan Yılmaz yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

millî takıma gidenler:

Şampiyonada elde edilen derecelerin yanı sıra iki Sivaslı atlet, millî takıma seçilme başarısı gösterdi. Muhammed Arda Kıratik ve Dilan Yılmaz, 13 Aralık 2026 tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek 32. SPAR Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele edecek.

Bu sonuçlar, Sivaslı sporcuların kros branşındaki derinliğini ve uluslararası arenada temsil edilme kapasitesini ortaya koyuyor; önümüzdeki dönem için beklentiler yükselmiş durumda.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN TÜRKİYE KROS ŞAMPİYONASI’NDA SİVASLI SPORCULAR ÖNEMLİ DERECELER ELDE ETTİ. İKİ SPORCU İSE AVRUPA KROS ŞAMPİYONASI’NDA MİLLÎ FORMAYLA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETME HAKKI KAZANDI.