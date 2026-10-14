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Sivaslı karateciler Ankara'da 17 madalya ile kürsüleri doldurdu

Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 3. Etap'ta Sivas'tan 18 sporcu 9 altın, 8 gümüş olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivaslı karateciler Ankara'da 17 madalya ile kürsüleri doldurdu

sivaslı sporcular ankara'da öne çıktı:

Spor Toto Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2026 sezonu 3. Etap Müsabakaları, Ankara Sincan Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Organizasyona 8 il ve 43 kulüpten toplam 520 sporcu katıldı; Sivas'ı temsil eden takım ise 18 sporcu ile tatamiye çıktı.

Çetin geçen karşılaşmaların ardından Sivaslı karateciler 17 kez final mücadelesine çıkmayı başardı ve bunların sonucunda 9 birincilik ile 8 ikincilik elde etti. Toplamda 9 altın ve 8 gümüş madalya kazanan sporcular, Sivas'a önemli bir başarı getirdi.

başarıya giden süreç ve değerlendirme:

Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, sporcuların disiplinli çalışmalarının bu sonuçların temelini oluşturduğunu ifade etti. Ökten, bu tür organizasyonların sporcuların teknik gelişimi ve rekabet tecrübesi kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı ve Türkiye Karate Federasyonu'nun resmi faaliyetleri ile iller arası turnuvaların sporcular için fırsat sunduğunu belirtti.

Turnuvadaki performans, Sivas karate altyapısının ve sporcu yetiştirme mekanizmalarının etkinliğine işaret ediyor. Elde edilen madalyalar, kulüplerin ve antrenörlerin emeğini görünür kılarken, genç sporcular için motivasyon kaynağı oldu ve ilerleyen etaplar için umut verdi.

ANKARA’DA DÜZENLENEN TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİGİ 3. ETAP MÜSABAKALARI’NA DAMGA VURAN SİVASLI...

ANKARA’DA DÜZENLENEN TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİGİ 3. ETAP MÜSABAKALARI’NA DAMGA VURAN SİVASLI SPORCULAR, 9 ALTIN VE 8 GÜMÜŞ OLMAK ÜZERE TOPLAM 17 MADALYA KAZANARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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