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Sivaslı usta şimşir kaşıkla bebek beslenmesine pratik ve sağlıklı seçenek sunuyor

Sivas'ta ustalıkla şimşir ve zeytin ağacından el yapımı bebek mama kaşıkları üreten Halit Yıldızeli, iç ve dış siparişler alıyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sivaslı usta şimşir kaşıkla bebek beslenmesine pratik ve sağlıklı seçenek sunuyor

Sivas'ta yaşam bulan bir zanaat

Sivas'ın zanaatkarlar çarşısında eserlerini sürdüren usta Halit Yıldızeli, unutulmaya yüz tutmuş kaşık oymacılığı geleneğini bebek mamaları için geliştirdiği tasarımlarla yaşatıyor. Şimşir ve zeytin ağacından üretilen mama kaşıkları, hem şehir içi hem de yurt dışı siparişleriyle dikkat çekiyor.

El yapımı tasarım ve kullanım kolaylığı:

Yıldızeli'nin tasarımları ergonomiye odaklanıyor; kaşıkların yuğuya benzeyen kıvrımı, annenin kucağındaki bebeğe beslemeyi kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Hem sağ el hem sol el kullanan anneler için farklı tutuş düzenleri uygulanıyor. Her bir kaşık kesme, şekil verme ve yontma aşamalarından geçiyor ve bir günde tamamlanıyor.

Şimşir ve zeytin ağacının sağlık iddiası:

Usta, plastik ve metal kaşıklara kıyasla ahşabın tercih edilme nedenlerini malzemenin yapısına bağlıyor. Şimşir ağacının doğada mikroorganizma tutma özelliğinin zayıf olduğunu, zeytin ağacının ise dokusunda kalan zeytin yağı sayesinde su çekme eğiliminin düşük olduğunu belirtiyor. Bu özellikler nedeniyle ebeveynler beslenme konusunda ahşap kaşıkları tercih ediyor. Yıldızeli, ürünlerin tamamen el yapımı olduğunu ve makine kullanılmadan üretildiğini, bu sayede kaşığın özelliklerinin korunabildiğini vurguluyor.

Talep şu an yoğun: atölyede bekleyen 7 sipariş bulunuyor ve tamamlanan kaşıklar adreslerine gönderiliyor. Usta, ahşap oymacılığının unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olduğunu ancak sürdürülebildiği sürece devam ettireceğini belirtiyor; hedefi, bebeklerin sağlıklı beslenmesinde doğal malzemelerle katkı sağlamak.

HALİT YILDIZELİ

HALİT YILDIZELİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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