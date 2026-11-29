Sivaslı'ya modern jandarma hizmet binası geliyor

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına yeni hizmet binası ve tesislerinin kazandırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Vali Serdar Kartal katıldı; protokol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Özgür Kılıç ile Sivaslı Belediye Başkanı Bahri Azatçam arasında yapıldı.

protokol ve imza töreni:

İmzalanan "Sivaslı İlçe Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası ve Tesislerinin Yapımına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında projenin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Törene katılan yetkililer, atılan adımın ilçedeki güvenlik altyapısını güçlendireceğini vurguladı.

tesislerin hedefleri ve kapsamı:

Protokolde, Sivaslı İlçe Jandarma Komutanlığı için 12 bin metrekarelik alanda yeni hizmet binası ve tesislerin inşa edilmesinin planlandığı belirtildi. Yeni yapıların, güvenlik hizmetlerinin daha modern ve donanımlı fiziki şartlarda yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Vali Serdar Kartal, konuşmasında vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasında güvenlik birimlerinin fiziki imkânlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Kartal, protokolün hazırlanmasında emeği geçen İl Jandarma Komutanlığı ve Sivaslı Belediyesine teşekkür ederek, projenin ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

UŞAK’IN SİVASLI İLÇESİNDE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YENİ HİZMET BİNASI VE TESİSLERİNİN KAZANDIRILMASI AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.