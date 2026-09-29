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Sivasspor hazırlıklarını çift idmanla yoğunlaştırdı

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çalışan Sivasspor, milli ara sürecinde günü çift idmanla tamamlayıp kuvvet, pas ve çift kale maç üzerinde çalıştı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 20:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivasspor hazırlıklarını çift idmanla yoğunlaştırdı

Sivasspor hazırlıklarını çift idmanla yoğunlaştırdı

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde sürdürülen çalışmalar, milli maç arası boyunca hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip günü çift antrenmanla tamamlayarak kondisyon ve takım oyununa odaklandı.

Sabah antrenmanının içeriği:

Sabah seansında futbolculara ağırlıklı olarak kuvvet ve atletik kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmalar yaptırıldı. Antrenman, bireysel fizyolojik dayanıklılık ve güç geliştirme egzersizleriyle şekillendi ve oyuncuların sezonun geri kalanına hazır tutulması hedeflendi.

Akşam çalışması ve çift kale maç:

Akşam antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı, ardından pas organizasyonları ve atletik tekrarlar yapıldı. Seansın son bölümünde gerçekleştirilen çift kale maçta teknik-taktik uygulamalar ve yoğun tempo test edildi. Bu bölüm takım içi iletişim ve hızlı karar verme üzerine odaklandı.

Sivasspor, hazırlıklarını yarın yapılacak idmanla sürdürecek ve bu programla Pendikspor maçının taktiksel gereksinimlerine uyum sağlamayı amaçlıyor.

SİVASSPOR, MİLLİ MAÇLAR NEDENİYLE LİGE VERİLEN ARADA ÇALIŞMALARINA TEKNİK DİREKTÖR İSMET TAŞDEMİR...

SİVASSPOR, MİLLİ MAÇLAR NEDENİYLE LİGE VERİLEN ARADA ÇALIŞMALARINA TEKNİK DİREKTÖR İSMET TAŞDEMİR YÖNETİMİNDE KULÜP TESİSLERİNDE DEVAM EDİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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