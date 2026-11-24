Sivasspor hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürüyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 16. haftasında sahasında oynayacağı Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanı teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetti.

Antrenmanın içeriği:

Seans ısınma hareketleriyle açıldı; futbolcular daha sonra pas çalışmasıyla top dolaşımını artırdı. Antrenmanın ilerleyen bölümünde dar alan oyunları yapılarak hızlı karar verme ve baskı altında top tutma üzerine yoğunlaşıldı. Takım ayrıca taktiksel düzenlemeler üzerinde çalıştı.

Maç bilgileri:

Sivasspor ile Bodrum FK arasında oynanacak karşılaşma 28 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Trendyol 1. Lig 16. hafta programında yer alıyor.

Teknik ekip, bu antrenmanla hem fiziksel hazırlığı hem de maç taktiğini gözden geçirerek sahaya en hazır kadroyla çıkmayı hedefliyor.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 16. HAFTASINDA SAHASINDA BODRUM FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.