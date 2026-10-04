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Sivasspor Pendikspor randevusuna taktik ağırlıklı hazırlanıyor

Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Pendikspor maçı için ısınma, pas ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklara başladı; karşılaşma 9 Ekim'de.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 20:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sivasspor Pendikspor randevusuna taktik ağırlıklı hazırlanıyor

antrenman detayları:

Ekenler Beton Sivasspor, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman, ısınma hareketleri ve mobilite çalışmalarıyla başladı; oyuncuların kondisyon ve tempo kazanmasına öncelik verildi.

taktik vurgusu ve pas çalışmaları:

Isınma sonrası ekip, kısa ve uzun pas organizasyonları üzerinde yoğunlaştı. İdmanın devamında teknik heyetin yönlendirmesiyle takım organizasyonları ve topa baskı ile savunma-dönüş reaksiyonları pratik edildi; hücumda boş alan kullanımı ve pozisyon alma tekrarları yapıldı.

maç bilgileri:

Trendyol 1. Lig 9. hafta mücadelesi kapsamında Sivasspor ile Pendikspor arasındaki karşılaşma, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Teknik ekip, hazırlıkları maç temposuna uygun şekilde sürdürmeyi hedefliyor.

EKENLER BETON SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 9. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI PENDİKSPOR MAÇI...

EKENLER BETON SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 9. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI PENDİKSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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