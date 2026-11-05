Dolar 50,1547 +0,06%
Euro 56,1528 -0,04%
Bist 11.325,91 -0,06%
Altın Gram 6.575,49 -0,87%
EUR/USD 1,1193 -0,22%
Brent Petrol 97,65 -0,65%
--°

Sivasspor Vanspor FK maçı için taktik ağırlıklı çalıştı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 14. haftasında Vanspor FK'ya konuk olmadan önce, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde ısınma, pas ve taktik çalıştı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivasspor Vanspor FK maçı için taktik ağırlıklı çalıştı

Sivasspor Vanspor FK maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Vanspor FK maçı öncesinde sahada yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Çalışma, teknik ekibin yönlendirmesiyle planlı bir program çerçevesinde gerçekleştirildi.

antrenmanın detayları:

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve yardımcılarının yönetimindeki idman, başlangıçta ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular üzerinde pas organizasyonlarına yer verilirken antrenmanın ilerleyen bölümlerinde takımın düzeni ve taktik organizasyonlara odaklanıldı.

hazırlığın odak noktası:

Çalışmada pas temposu ve takım içi koordinasyonun öne çıktığı, taktiksel düzenlemelerle karşılaşmaya hazırlık yapıldığı gözlendi. Antrenman, maç temposuna uyum sağlama ve organizasyon disiplinini pekiştirme amacını taşıdı.

Sivasspor teknik heyeti ve oyuncular, maç günü öncesinde benzer antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlamayı sürdürecek.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 14. HAFTASINDA DEPLASMANDA VANSPOR FK İLE...

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 14. HAFTASINDA DEPLASMANDA VANSPOR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mahmut Demir'e terleten soru: öğrenciler 32 yıllık zafer fotoğrafını sordu
images

Azmin yaşı yok: 80 yaşındaki Bursa sakini atlet üç yarışı 20 günde tamamladı
images

Şehzadeler’in para badminton gururu: Aygül Aydoğmuş iki madalya kazandı
images

Samsunspor kötü gidişe son vermek için Konyaspor'u yenmeyi hedefliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük’te kış erken geldi: Keltepe ve köyler beyaza büründü

Mahmut Demir'e terleten soru: öğrenciler 32 yıllık zafer fotoğrafını sordu

Gaziantep'te MÜSİAD ile Kosova heyeti iş birliği kapılarını araladı

Azmin yaşı yok: 80 yaşındaki Bursa sakini atlet üç yarışı 20 günde tamamladı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi