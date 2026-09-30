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Sivasspor'da Appindangoye 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak

Gabon Milli Takımı antrenmanında sakatlanan Aaron Appindangoye'nin sol dizinde kemik iliği ödemi ve zorlanma tespit edildi; tedavi süreci başladı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivasspor'da Appindangoye 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak

sakatlığın detayları:

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gabon Milli Takımı antrenmanında Aaron Appindangoye'nin sol dizine aldığı darbe sonrası yapılan muayene ve tetkiklerde kemik iliği ödemi ve zorlanma tespit edildi. Yapılan kontroller oyuncunun durumunu netleştirdi.

uygulanan tedavi ve süre tahmini:

Açıklamada, oyuncuya Sanakin enjeksiyonu uygulandığı ve tedavi ile rehabilitasyon sürecinin başlatıldığı bildirildi. Kulüp yetkilileri, Appindangoye'nin yaklaşık 6-8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini aktardı.

Sivasspor sağlık ve teknik heyeti, oyuncunun iyileşme sürecini yakından takip edecek.

SİVASSPOR’DA BİR SAKATLIK ŞOKU DAHA YAŞANDI. KIRMIZI-BEYAZLI EKİPTE GABONLU FUTBOLCU AARON...

SİVASSPOR’DA BİR SAKATLIK ŞOKU DAHA YAŞANDI. KIRMIZI-BEYAZLI EKİPTE GABONLU FUTBOLCU AARON APPİNDANGOYE’NİN SAKATLANDIĞI AÇIKLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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