Sivasspor'da hazırlıklar olumlu, futbolda tedirginlik sürüyor

Sivasspor’da lig hazırlıkları ve sakatlık raporu:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor milli maç arası sürecinde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Koşu ve ısınma ile başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması ve yarım sahada çift kale maç ile tamamlandı.

Taşdemir, izin sonrası geçen haftanın verimli geçtiğini; takımın antrenman performansından ve yapılan hazırlık maçından memnun olduğunu söyledi. Takım kadrosunda sakatlıkların etkili olduğunu; ancak bazı oyuncuların antrenmanlara dönmeye başladığını aktardı. Bu isimler arasında Musa Muhammed ve Clayton yer alıyor. Öte yandan Kamil ve Süleyman için yaklaşık 10 günlük bir iyileşme süresi öngörülürken, Aaron milli takımdan sakat geldiği için 1–2 hafta takımla olamayacak. Son olarak Murat Paluli’nin sakatlığının nüksettiği ve onun da birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Taşdemir'in milli arayı değerlendirmesi:

Teknik direktör, takım olarak her hafta maçlara sıkı hazırlandıklarını; oyuncuları hem taktiksel hem fiziksel açıdan hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti. Ancak saha dışı gelişmelerin oyuncular ve teknik heyet üzerinde olumsuz etkisi olduğunu vurguladı. Taşdemir, içinde bulunulan sürece dair endişelerini açıkça dile getirerek, "Futbol anlamında işler doğru gitmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

MHK soruşturması ve futbola dair kaygılar:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturmasının yarattığı tedirginliğe değinen Taşdemir, futbol çevresinde ve toplumda güven erozyonu hissedildiğini söyledi. Teknik adam, maç yöneten bir hakemin gözaltına alınması gibi gelişmelerin kamuoyunda huzursuzluk yarattığını belirtti ve futbolda şeffaflık ile güven ortamının yeniden sağlanmasının önemine işaret etti.

Taşdemir, kendilerini bu sürecin "temiz kalmış figüranları" olarak gördüklerini; ellerinden geldiğince sahada doğru işi yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Futbolun daha derli toplu, temiz ve ülkeye yakışır bir noktaya gelmesi gerektiğini vurguladı ve bu konuda ümitli olduğunu ifade etti.

taraftarlara çağrı ve hedefler:

52 yaşındaki teknik adam, sezonun ilk sekiz haftasında beklenen puanları alamadıklarını ve takımın istenen konumda olmadığını kabul etti. Bununla birlikte çözümler aradıklarını, takımın performansını düzeltmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Taşdemir, işi kolaylaştırmak için taraftarlardan destek istediğini söyleyerek, sadece bu desteği beklediklerini vurguladı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak. Takım, eksik oyuncuların iyileşme sürecini yönetirken hazırlıklarını sürdürüyor ve taraftar desteğinin moral açısından belirleyici olacağını düşünüyor.

TRENDYOL 1. LİG’İN 9. HAFTASINDA SAHASINDA PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. İLE KARŞILAŞACAK OLAN SİVASSPOR, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR. TEKNİK DİREKTÖR İSMET TAŞDEMİR ANTRENMAN ÖNCESİ BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.