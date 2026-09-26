Sivasspor’da hazırlıklar Pendikspor sınavına odaklandı

Antrenmandan notlar:

Sivasspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından çalışmalarına yeniden başladı. 5 gün izin sonrası yapılan ilk idman, yardımcı antrenör Hakan Dolutaş yönetiminde gerçekleştirildi ve takım saha çalışmalarına hızlı bir dönüş yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman programında futbolculara öncelikle temel dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları uygulandı. Ardından teknik bölümde pas organizasyonları üzerinde duruldu ve kombine işler ile takımın oyun temposu hedeflendi.

Seans, uygulamalı olarak sonlandı; antrenman çift kale maçla tamamlanarak oyuncuların rekabetçi ortamda kondisyon ve taktik uyumları test edildi.

Pendikspor maçı bilgileri:

Sivasspor’un bir sonraki resmi sınavı 9 Ekim Cuma günü oynanacak Pendikspor karşılaşması. Mücadele saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda başlayacak ve hazırlıklar bu maça yönelik plan dahilinde sürdürülüyor.

Teknik ekip, milli maç arası sonrası form yakalama ve oyuncu ritmini yükseltmeyi önceliklendirmiş durumda; idmanlarda hem bireysel performans hem de takım düzeni üzerinde yoğunlaşılıyor.

SİVASSPOR, MİLLİ MAÇLAR NEDENİYLE LİGE VERİLEN ARADA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.