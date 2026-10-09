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Sivasspor'dan 9. haftada etkili skor: 4-1

Trendyol 1. Lig 9. hafta: Sivasspor, 4 Eylül Stadı'nda Pendikspor'u 4-1 yendi; Manaj iki gol attı, Ethemi ve Salih birer gol kaydetti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 19:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivasspor'dan 9. haftada etkili skor: 4-1

Sivasspor evinde farklı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor, 4 Eylül Stadı'nda Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın hakemleri Alpaslan Şen, Furkan Ulu ve Berat Binbir olarak görev aldı. Ev sahibi ekipte goller Rey Manaj (dk. 20, dk. 55), Valon Ethemi (dk. 63) ve Salih Kavrazlı (dk. 67) tarafından kaydedildi; Pendikspor'un tek golünü Yekta Sönmez (dk. 87) attı.

maçın kırılma anları:

Karşılaşma erken dakikalarda Rey Manaj'ın 20. dakikadaki golüyle açıldı. İkinci yarıda Manaj bir kez daha fileleri havalandırarak skoru belirginleştirdi. Pendikspor adına maçtaki kırılma anları arasında Abifade'nin 57. dakikada gördüğü kırmızı kart ve Kerem Kalafat'ın 69. dakikadaki kırmızı kartı yer aldı; bu kararlar rakip ekibin oyun düzenini zorladı. Ayrıca maçta Hakan Yeşil ve Bekir Karadeniz (Pendikspor) ile Rey Manaj ve Ceesay (Sivasspor) sarı kart gördü.

kadrolar ve teknik detaylar:

Sivasspor başlangıç kadrosu: Arda Erdursun, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Okan Erdoğan (Turan Tuzlacık dk. 17), Uğur Çiftçi (Yusuf Çağlar Kefkir dk. 66), Mohammed, Oğuzhan Aksoy, Salih Kavrazlı (Doudu dk. 78), Ethemi (Emre Gökay dk. 78), Ceesay (Burak Kapacak dk. 66), Manaj. Yedekler arasında Göktuğ Bakırbaş, Yusuf Cihat Çelik, Yılmaz Cin, Osman Başkuyu ve Charisis yer aldı. Teknik direktör: İsmet Taşdemir.

Pendikspor'un başlangıcı: Utku Yuvakıran, Kerem Kalafat (Erdem Gökçe dk. 68), Taha Emre İnce, Berkay Sülüngöz, Bekir Karadeniz (Soldo dk. 68), Manga (Emrah Başsan), Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Yekta Sönmez dk. 56), Hrelja (Harris dk. 56), Thuram, Abifade. Yedekler arasında Emre Koyuncu, Emrah Başsan, Efehan Pekdemir, Onuralp Çakıroğlu, Furkan Mehmet Doğan ve Muhammed Enes Kiprit bulundu. Teknik direktör: Umut Eskiköy.

Maçın golleri ve kart kayıtları, maçın skorunu ve sonrasındaki oyuncu değişikliklerini doğrudan etkiledi. Sivasspor sahasında aldığı bu galibiyetle haftayı üç puanla kapattı.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 9. HAFTASINDA SİVASSPOR, EVİNDE PENDİKSPOR’U 4-1 MAĞLUP ETTİ.

TRENDYOL 1. LİG'İN 9. HAFTASINDA SİVASSPOR, EVİNDE PENDİKSPOR’U 4-1 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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