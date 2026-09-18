Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Sivas'ta 1730'dan miras kalan vakıf geleneği köy okullarında sürüyor

Mustafa Efendi bin Ahmed Vakfı'nın 1730'de belirlediği 'talebeye giysi ve kırtasiye' yardımı, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla köy okullarında sürdürüldü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sivas'ta 1730'dan miras kalan vakıf geleneği köy okullarında sürüyor

vakıf geleneği bugün de yaşatılıyor:

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hicri 1142 (Miladi 1730) yılında İstanbul'da kurulan Mustafa Efendi bin Ahmed Vakfı'nın vakfiyesindeki hayır şartını uygulamaya devam ediyor. Vakfın kuruluşundan bu yana süregelen 'talebeye giysi ve kırtasiye yardımı yapılması' hükmü, yaklaşık 296 yıl sonra da köy okullarına ulaştırıldı.

Uygulama, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütüldü; Sivas merkezine bağlı köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri verildi ve okullara eğitim materyalleri kazandırıldı.

uygulama ve mesaj:

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü açıklamasında, 'Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan kırtasiye malzemeleri, müdürlüğümüz tarafından temin edilerek öğrencilere ulaştırıldı' ifadelerine yer verildi. Bu çalışma, vakıf medeniyetinin paylaşma ve dayanışma geleneğinin yeni nesillerle buluşmasını sağlıyor.

Açıklamada ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ecdadın bıraktığı vakıf hayır şartlarının yerine getirilmeye ve vakıf kültürünün geleceğe taşınmaya devam edildiği vurgulandı.

Bu tür girişimler, kırsal bölgelerdeki eğitim imkanlarını doğrudan destekleyerek hem öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de tarihî vakıf uygulamalarının güncel toplum yararına dönüştürülmesi açısından örnek teşkil ediyor.

SİVAS’TA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 296 YIL ÖNCE KURULAN MUSTAFA EFENDİ BİN AHMED...

SİVAS’TA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 296 YIL ÖNCE KURULAN MUSTAFA EFENDİ BİN AHMED VAKFI'NIN VAKFİYESİNDE YER ALAN HAYIR ŞARTI GELENEĞİ GÜNÜMÜZDE DEVAM ETTİRİLİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kıyıköy'de doğrudan demokrasi merkezi olarak planlanan teşkilat binası açıldı
images

Bakan Tekin: TIMSS sonuçları fiziki yatırımların eğitim niteliğine yansımasıdır
images

gerzele’de modernleşme: hakkı dereköylü caddesi ulaşımı güvenli hale getirildi
images

Kadroya geçen öğretmenlerin mazeret talepleri ikinci atamada ilan edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü