Sivas'ta 1730'dan miras kalan vakıf geleneği köy okullarında sürüyor

vakıf geleneği bugün de yaşatılıyor:

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hicri 1142 (Miladi 1730) yılında İstanbul'da kurulan Mustafa Efendi bin Ahmed Vakfı'nın vakfiyesindeki hayır şartını uygulamaya devam ediyor. Vakfın kuruluşundan bu yana süregelen 'talebeye giysi ve kırtasiye yardımı yapılması' hükmü, yaklaşık 296 yıl sonra da köy okullarına ulaştırıldı.

Uygulama, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütüldü; Sivas merkezine bağlı köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri verildi ve okullara eğitim materyalleri kazandırıldı.

uygulama ve mesaj:

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü açıklamasında, 'Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan kırtasiye malzemeleri, müdürlüğümüz tarafından temin edilerek öğrencilere ulaştırıldı' ifadelerine yer verildi. Bu çalışma, vakıf medeniyetinin paylaşma ve dayanışma geleneğinin yeni nesillerle buluşmasını sağlıyor.

Açıklamada ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ecdadın bıraktığı vakıf hayır şartlarının yerine getirilmeye ve vakıf kültürünün geleceğe taşınmaya devam edildiği vurgulandı.

Bu tür girişimler, kırsal bölgelerdeki eğitim imkanlarını doğrudan destekleyerek hem öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de tarihî vakıf uygulamalarının güncel toplum yararına dönüştürülmesi açısından örnek teşkil ediyor.

SİVAS’TA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 296 YIL ÖNCE KURULAN MUSTAFA EFENDİ BİN AHMED VAKFI'NIN VAKFİYESİNDE YER ALAN HAYIR ŞARTI GELENEĞİ GÜNÜMÜZDE DEVAM ETTİRİLİYOR.