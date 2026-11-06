Sivas’ta 57 gündür iz aranan Büşra bebek: aramalar sonuç vermedi

olayın seyri ve soruşturma süreci:

Sivas’ın Divriği ilçesi kırsalında 10 Eylül 2026’da hayvancılıkla uğraşan E.B.’nin (25) 11 aylık kızı Büşra kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan aramalar 57. güne ulaştı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturması kapsamında, verilen ifadeler ve bulgular üzerine anne E.B.(27) ve baba Y.B.(41) dahil olmak üzere toplam 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadelerdeki değişiklikler soruşturmanın yönünü etkiledi; aile bireyleri önce bebeğin yabani hayvanlar tarafından alınmış olabileceğini belirtti, ardından anne farklı beyanlarda bulunup suçlamaları değiştirdi. Bu çerçevede Diyarbakır’da bebeği satın aldığı öne sürülen M.K. gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

buluntular ve adli tıp incelemesi:

Arama çalışmalarının erken günlerinde, ailenin çadırından yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Büşra’ya ait olduğu değerlendirilen t-shirt, zıbın ve alt bebek bezi bulundu. Bu buluntuların bebeğe ait olup olmadığının, üzerinde kan ya da soruşturmaya etki edecek başka iz olup olmadığının tespiti için örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve kurum raporu bekleniyor. Soruşturmada belirsizliklerin giderilmesi büyük ölçüde adli tıp sonuçlarına bağlı durumda.

Aramalar ve delil değerlendirmeleri sürerken, kolluk kuvvetleri ve savcılık mevcut ifadeler, bulunan materyaller ve inceleme sonuçlarını bir arada değerlendiriyor. Tutuklamalar ve serbest bırakılmalar soruşturmanın dinamiklerini değiştirdi, ancak somut bir sonuca henüz ulaşılamadı.

arama çalışmaları ve sahadaki durum:

AFAD, Jandarma ve diğer ekipler kırsaldaki çalışmaları yoğun şekilde sürdürüyor. Köpek iz takip ekipleri ve drone kullanılarak yürütülen aramalarda, aradan yaklaşık iki ay geçmesine rağmen henüz kesin bir iz bulunamadı. Ekipler farklı senaryolara karşı geniş çaplı tarama, delil toplama ve ifade çalışmasını eş zamanlı yürütüyor.

Soruşturmanın ilerlemesi, adli tıp raporunun gelmesine ve sahadaki bulguların netleşmesine bağlı. Yetkililer, aile ve bölge halkıyla iletişimi sürdürürken, kamuoyuna yapılan açıklamalar da gelişmelere göre güncelleniyor.

SİVAS’IN DİVRİĞİ İLÇESİ KIRSALINDA 57 GÜN ÖNCE KAYBOLAN 11 AYLIK BÜŞRA BEBEKLE İLGİLİ, DEVAM EDEN GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMALARINA RAĞMEN HİÇBİR İZE RASTLANILAMADI. (ARŞİV)