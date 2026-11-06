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Sivas'ta 67 öğrenciye hafızlık belgesi verildi

Sivas'ta düzenlenen icazet töreninde, proje kapsamında 36 kız ve 31 erkek olmak üzere toplam 67 öğrenciye hafızlık belgesi verildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sivas'ta 67 öğrenciye hafızlık belgesi verildi

sivas'ta hafızlık icazet merasimi düzenlendi

Sivas İl Müftülüğü bünyesinde eğitim veren Kur’an kursları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Okul-Kur’an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında, Sivas İl Müftülüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitimlerini tamamlayan toplam 67 öğrenci için hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi.

tören ve katılımcılar:

Tören, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, İl Müftüsü Hasan Limon, İl Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, veliler, hafızlar ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış Kur’an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleştirildi ve protokol konuşmaları yapıldı.

müftünün konuşması:

İl Müftüsü Hasan Limon konuşmasında hafızlık eğitimine katkı sunan kurumlara, öğreticilere ve hayırseverlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu güzel tablonun ortaya çıkmasında büyük emekleri bulunan İhramcızade Külliyesi Hafız Mehmet Altuntaş Yatılı Erkek Kur’an Kursu, Abdülvehhab Gazi Yatılı Kız Kur’an Kursu ve Nuri Dönmezcan Kız Kur’an Kursu yöneticilerine ve öğreticilerine; hafızlık proje imam hatip okullarımız Zeki Hayran, Elçibey ve Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokullarının müdür ve öğretmenlerine gönülden teşekkür ediyorum. Kurslarımızın imkânlarını yaşatan, evlatlarımızın iaşe ve ibatesine destek olan hayırseverlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu kutlu yolculuğun en büyük destekçileri olan anne ve babalarımızı da özellikle tebrik ediyorum. Büyük fedakârlıklarla evlatlarını Kur’an’a ve ilme emanet ettiler. Kıymetli velilerimizin gayreti ve hocalarımızın özverisi sayesinde bugün bu güzel merasimde bir aradayız. Hafızlarımız, bu ümmetin kıymetli evlatlarıdır. Temennimiz; onların ezberledikleri Kur’an’ı anlamaya, yaşamaya ve güzel ahlaklarıyla temsil etmeye gayret etmeleridir. Tefsir, hadis ve fıkıh gibi ilimlerle kendilerini geliştirerek Kur’an’ın rehberliğini hayatlarının her alanına taşımalarıdır. Çünkü Kur’an’ın asıl güzelliği, yalnızca dillerde okunması değil, hayatta yaşanmasıdır. Bu vesileyle hafızlarımıza, onları yetiştiren hocalarımıza, anne ve babalarına; Millî Eğitim Bakanlığımıza, proje imam hatip okullarımıza, Kur’an kurslarımıza ve hafızlık hizmetine katkı sunan bütün hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerini zayi etmesin, gayretlerini kabul eylesin. Resûlullah Efendimizin müjdelediği üzere Kur’an’a gönül verenleri dünyada ve ahirette aziz eylesin"

belge ve ödül takdimi:

Konuşmaların ardından hafızlık tespit sınavında başarılı olan 36 kız ve 31 erkek olmak üzere toplam 67 öğrenciye hafızlık belgeleri ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, katılımcılara teşekkür edilmesi ve iyi dileklerle son buldu.

SİVAS’TA 67 ÖĞRENCİYE HAFIZLIK BELGESİ VERİLDİ

SİVAS’TA 67 ÖĞRENCİYE HAFIZLIK BELGESİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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