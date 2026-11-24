Divriği kırsalında 75 gündür süren kayıp vakası

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında 10 Eylül 2026 tarihinde kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra için yapılan aramalar 75 gündür devam etti. Olayın ihbarının ardından AFAD, jandarma ve diğer ekipler bölgeye yönlendirildi ve kırsalda geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

tutuklamalar ve ifadelerdeki çelişkiler:

Soruşturmayı yürüten Divriği Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, aile üyeleri ve çevreden bazı kişiler hakkında işlem yapıldı. İlk ifadelerde bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceği öne sürülürken, anne E.B. (27) daha sonra ifadesini değiştirerek bebeği babanın öldürdüğünü iddia etti. Ardından cezaevinde verdiği başka bir ifadede babanın bebeği sattığını ileri sürdü. Bu gelişmeler üzerine aralarında baba Y.B. (41) olmak üzere toplam 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

gözaltı ve serbest bırakılan şüpheli:

İddialar kapsamında Diyarbakır'da bebeği satın aldığı düşünülen M.K. gözaltına alındı. M.K.'nın ifadesinin ardından suçsuz olduğu değerlendirilerek serbest bırakıldığı bildirildi. Soruşturmada ifadelerdeki çelişkiler ve delil eksikliği, dosyanın kritik noktalarını oluşturmaya devam ediyor.

buluntular ve adli tıp incelemesi:

Arama çalışmalarının ilk günlerinde Büşra ve ailesinin yaşadığı çadırdan yaklaşık 3 kilometre mesafede tişört, zıbın ve alt bebek bezi bulundu. Bu buluntuların Büşra'ya ait olup olmadığının, üzerinde kan ya da soruşturmaya etki edecek başka bir bulgu olup olmadığının tespit edilmesi için bütün materyaller adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmanın yönünü belirleyecek adli tıp sonuçları bekleniyor.

arama çalışmalarının durdurulması ve sonraki adımlar:

AFAD ve jandarma ekipleri, kötü hava koşulları nedeniyle bölgede yürütülen arama faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Yetkililer, hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle çalışmalara yeniden başlanacağını açıkladı. Dosyada tutuklamalar, ifade değişiklikleri ve adli tıp raporunun sonuçları, soruşturmanın ilerleyen safhasında belirleyici olacak.

SİVAS'IN DİVRİĞİ İLÇESİ KIRSALINDA 75 GÜN ÖNCE KAYBOLAN 11 AYLIK BÜŞRA BEBEKLE İLGİLİ, DEVAM EDEN GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMALARINA RAĞMEN HİÇBİR İZE RASTLANILAMADI.(ARŞİV)