Sivas'ta Ahmet Turan İmamoğlu'nun umre hayali hayırseverlerle gerçek oldu

umre yolculuğu dualarla uğurlandı:

Sivas’ta yaşayan özel gereksinimli Ahmet Turan İmamoğlu (38) uzun zamandır dile getirdiği umre isteğine kavuştu. Hayırseverlerin sağladığı destekle İmamoğlu'nun umre hayali gerçeğe dönüştü ve ailenin kutsal topraklara gitme hazırlığı tamamlandı.

sosyal medyanın etkisi:

İmamoğlu'nun umre talebini dile getirdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı; bu paylaşımlar kısa sürede ilgi gördü ve destek çağrısına dönüşen talepler sonucunda hayırseverler aileye yardımcı oldu. Destek kapsamında İmamoğlu'nun kendisinin yanı sıra babasının ve annesinin umre masrafları da karşılandı.

uğurlama ve program:

Sivas İl Müftülüğü Hac Birimi tarafından düzenlenen uğurlama töreninde aile dualarla kutsal topraklara yolcu edildi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndaki uğurlamanın ardından İmamoğlu ve ailesi, 14 günlük umre programı için hareket etti.

Yaşanan gelişme, yerel toplumda dayanışmanın ve sosyal medyanın olumlu etkilerinin somut bir örneği olarak değerlendirildi; aile, destek verenlere teşekkür ederek ziyaret programına başladı.

HAYIRSEVERLER DESTEK OLDU, UMRE HAYALİ GERÇEKLEŞTİ