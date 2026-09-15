Sivas'ta akaryakıt istasyonuna yakın otluk alanda yangın söndürüldü

olay yerinde ilk müdahale:

Sivas'ın Şeyh Şamil Mahallesi sınırları içinde, bir akaryakıt istasyonuna yakın otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler, akaryakıt istasyonuna ulaşmadan kontrol altına alındı. Olay yerinde itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları başlatıldı ve çevredeki güvenlik önlemleri alındı.

soruşturma sürüyor:

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak alınan ihbarlar ve olay yerindeki bulgular değerlendirilerek soruşturma yürütülüyor.

Bölgede güvenlik ve soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer halkı olası risklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

SİVAS’TA YERLEŞİM YERİ YAKINLARINDA BULUNAN OTLUK ALANDA YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALE ETTİĞİ YANGIN EV VE İŞ YERLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.