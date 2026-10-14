Dolar 49,3433 -0,05%
Euro 55,0694 -0,34%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.547,64 -1,20%
EUR/USD 1,1157 -0,41%
Brent Petrol 106,06 +0,35%
--°

Sivas'ta amatör spor haftası renkli hentbol ve basketbol gösterilerine ev sahipliği yaptı

Sivas'ta Amatör Spor Haftası'nda hentbol ve basketbol gösteri maçları gerçekleşti; eski sporcular hünerlerini sergiledi, katılımcılara belgeler verildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivas'ta amatör spor haftası renkli hentbol ve basketbol gösterilerine ev sahipliği yaptı

Sivas'ta amatör spor haftası etkinlikleri:

Sivas'ta düzenlenen Amatör Spor Haftası kapsamında hentbol ve basketbol gösteri maçları gerçekleştirildi. Farklı spor branşlarını bir araya getiren organizasyon, sporun birleştirici gücünü ve gençlerle deneyimli isimler arasındaki bağı ön plana çıkardı.

hentbol gösterileri:

Hentbol müsabakaları Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda yapıldı. Maçlarda eski sporcular yeniden sahaya çıkarak hünerlerini sergiledi; karşılaşmalar dostluk ve dayanışma havasında geçti. Etkinlik sonunda sporculara katılım belgeleri takdim edildi.

basketbol gösterileri:

Programın bir diğer ayağında ise basketbol gösterileri Taha Akgül Spor Salonunda oynandı. Farklı yaş ve deneyim gruplarından sporcuların bir araya geldiği maçlarda basketbol heyecanı yaşandı ve gösteri müsabakalarının ardından katılımcılara yine katılım belgeleri verildi.

Her iki branştaki etkinlikler, hem seyirciye hem de katılımcılara sporun rekabetin ötesinde birleştirici bir rolü olduğunu hatırlattı ve yerel spor kültürünün güçlenmesine katkı sağladı.

SİVAS’TA AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA HENTBOL VE BASKETBOL GÖSTERİ MAÇLARI...

SİVAS’TA AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA HENTBOL VE BASKETBOL GÖSTERİ MAÇLARI DÜZENLENDİ. FARKLI SPOR BRANŞLARINI BİR ARAYA GETİREN ORGANİZASYONLARDA SPORCULAR, HEM MÜCADELE ETTİ HEM DE SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayserispor deplasman karnesini güçlendirdi: Antalyaspor'u 4-0 yendi
images

Kayserispor'un forveti Daniel Moreno beş maçta yedi gole ulaştı
images

Kayserispor Antalya'daki yarım asırlık tabuyu 4-0'la bozdu
images

Trabzonspor Tammela'da hazırlandı: KuPS deplasmanında üç puan hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Armutlu'da selde sürüklenen kişiyi vatandaş kurtardı

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur kaldı

Dikiltaş'ta bariyerlere çarpan tır ulaşımı saatlerce aksattı

Zonguldak'ta kuvvetli yağış uyarısı: eğitim bir gün durduruldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı