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Sivas'ta asırlık koç katımı drone görüntüleriyle kaydedildi

Sivas'ta TİGEM işletmesinde ekim ayında yapılan koç katımında sprey boyalarla süslenen koçlar dualar eşliğinde sürüye katıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:01

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Sivas'ta asırlık koç katımı drone görüntüleriyle kaydedildi

Sivas'ta geleneksel koç katımı, sürüler kış hazırlığında

Sivas Ulaş ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmesinde, ekim ayı ortasında gerçekleştirilen koç katımı bu yıl da asırlık usullere göre yapıldı. Meradan indirilen koyun sürüsü ile buluşturulmadan önce koçlar sprey boyalarla renklendirildi, tören dualarla tamamlandı. İşlem dronla havadan kaydedildi ve renkli görüntüler oluşturdu.

Uygulamanın amacı ve zamanlama:

Koç katımı her yıl ekim ayı içinde uygulanıyor; bu hazırlık, mart ayında planlanan kuzuların sağlıklı doğumunu hedefliyor. TİGEM işletmesindeki sürünün meradan inmesi ve koçlarla buluşturulması, kış şartlarına hazırlanmanın yanı sıra üretim planlamasının da parçası olarak yürütülüyor.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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