Sivas'ta atıl arsa bankaya dönüştü, bölge ekonomisine ivme bekleniyor

yatırımın arka planı:

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Bankalar Caddesi'nde uzun süredir atıl durumda bulunan eski hizmet binası arsasını değerlendirmek üzere yeni bir hizmet binası inşa etti. Yapılan yatırımın finansmanı TOBB kaynakları ve Oda katkılarıyla sağlandı.

arsa ve yeni bina:

Eski arsanın yenilenmesiyle ortaya çıkan yapının bir kısmı, bölgedeki hizmet ihtiyacını karşılamak amacıyla bir devlet bankası tarafından kullanılmak üzere tahsis edildi. Binanın faaliyete geçmesiyle birlikte Bankalar Caddesi'nde yeniden canlanma bekleniyor.

beklentiler ve değerlendirme:

STSO Başkanı Zeki Özdemir, yatırımın hem oda hem de il için hayırlı olmasını dilediğini belirtti ve yeni bankanın bölgede ticari faaliyetlerin canlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Projenin, atıl kalan bir alanı ekonomiye kazandırdığı vurgulandı.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) TARAFINDAN BANKALAR CADDESİ’NDE ATIL DURUMDA BULUNAN ALANIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA İNŞA EDİLEN YENİ BİNA, HALKBANK’IN KULLANIMINA SUNULDU.