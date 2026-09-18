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Sivas'ta banka hesaplarını kullanan bahis ağına üç tutuklama

Sivas'ta düzenlenen operasyonda banka hesaplarında yaklaşık 71 milyon 994 bin 976 TL hareket tespit edilen beş kişiden üçü tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:52

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sivas'ta banka hesaplarını kullanan bahis ağına üç tutuklama

operasyonun kapsamı:

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçu kapsamında yürütüldü.

soruşturmanın bulguları:

Yapılan çalışmada, banka hesaplarının yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunulduğu ve bu hesapların toplanarak para nakline aracılık edildiği değerlendirilen 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.

İncelemelerde, şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarında yaklaşık 71 milyon 994 bin 976 TL tutarında para hareketliliği tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİVAS’TA YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM...

SİVAS’TA YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILIRKEN, HESAPLARDA YAKLAŞIK 72 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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