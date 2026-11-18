olayın ayrıntıları:

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 57. sokak üzerinde bulunan Ömer Faruk Çetin Bey apartmanında meydana geldi. Apartmanın 6. katında yaşayan çift M.A. ve M.A.'nın üçüncü çocuğu olan 10 aylık A.M.A., annesinin banyoda halı yıkadığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple kovaya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve bebek derhal müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı evde ilk tespitler yapıldı ve aileyle ilgili bilgiler polis kayıtlarına geçirildi.

sağlık durumu ve soruşturma:

Hayati tehlikesi bulunan bebek, Sivas Numune Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri yoğun bakımda izlem ve tedaviyi sürdürüyor; ailenin durumu ve bebeğin hayati bulguları hastane yetkilileri tarafından takip ediliyor.

Olay Yeri İnceleme polisleri evde detaylı inceleme yaparken, soruşturma devam ediyor. Yetkililer olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için görgü tanıkları ve evdeki düzeni değerlendiriyor.

güvenlik uyarısı ve pratik öneriler:

Böyle kazalarda zaman ve hızlı müdahale belirleyici olduğundan uzmanlar, bebek ve küçük çocukların banyo gibi su bulunan alanlarda kesin gözetim altında tutulmasını öneriyor. Ev içinde su birikintisi oluşturabilecek kova, leğen veya benzeri nesnelerin erişim alanından uzaklaştırılması ve gözetimsiz bırakılmaması, benzer vakaların önlenmesine yardımcı olabilir.

Olayla ilgili soruşturma sürerken yetkililerden ve sağlık kuruluşlarından gelecek açıklamalar takip edilecek.

SİVAS’TA 10 AYLIK BİR BEBEK, ANNESİNİN HALI YIKADIĞI BANYODA KOVAYA DÜŞEREK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINAN BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR.