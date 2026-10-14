Sivas'ta bir dönemin son tanığı: kore gazisi Kahraman Ağa Aytekin uğurlandı

Vefat ve anma

Sivas'ın son Kore Gazisi Kahraman Ağa Aytekin, 94 yaşında hayatını kaybetti. Yıldızeli ilçe nüfusuna kayıtlı olan Aytekin'in vefatı kentte derin bir üzüntü yarattı.

Cenaze töreni:

Cenaze namazı Ayyıldız Camii'nde kılındı. Namazı torunu Turan Polat kıldırdı. Törene 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Kıbrıs Gazileri, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğurlama:

Aytekin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Mehmetçiklerin omuzlarında kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı. Tören, gazilere duyulan saygının ve yerel halkın vedasının ifadesi olarak gerçekleştirildi.

Kahraman Ağa Aytekin'in vefatıyla Sivas'ta Kore gazileri kuşağından bir isim daha ayrıldı; toplum ve askerî yetkililer taziyelerini iletti.

SİVASLI SON KORE GAZİSİ KAHRAMAN AĞA AYTEKİN, 14 EKİM’DE HAYATINI KAYBETTİ. KORE GAZİSİ’NİN CENAZE NAMAZINI TORUNU KILDIRIRKEN, MEHMETÇİKLERİN OMUZLARINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.