Sivas'ta gaziler günü kent meydanında çelenk töreniyle anıldı

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Sivas kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi. Törene Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Sivas Belediyesi, Türkiye Muhabir Gaziler Derneği ve Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği temsilcileri ile gaziler katıldı ve kurumlar tarafından çelenkler sunuldu.

Törenin akışı ve ortak anma mesajı:

Çelenk sunumunun ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek şeref defterini imzaladı ve günün anlamına ilişkin konuşma yaptı. Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha ifade etmek isteriz ki şanlı tarihimizin her safhasında vatanı, bayrağı ve istiklali uğrunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan aziz milletimiz, bağımsızlığına ve mukaddes değerlerine yönelik her türlü tehdide karşı canını ortaya koymuş, birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istikbalinden asla taviz vermemiştir. Bu eşsiz mücadele ruhunun en büyük timsalleri ise vatanımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilik şerefine erişen kahramanlarımızdır. Onların cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisi milletimizin hafızasında daima yaşayacak bıraktıkları eşsiz miras gelecek nesillerimize yol göstermeye devam edecektir".

Dernek temsilcisinin değerlendirmesi:

Türkiye Muhabir Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı da törende konuştu ve gazilere minnet duygularını ifade etti. Ahıskalı, "Milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bayrağımızın özgürce dalgalanması uğrunda büyük fedakarlık gösteren kahraman gazilerimizi anmak ve onlara olan minnet duygularımızı ifade etmek için 19 eylül gününü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazi unvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir. Bu anlamlı gün vatan savunmasında gösterilen fedakarlığın, cesaretin ve kahramanlığın sembolü olarak gaziler günü kabul edilmiştir. Gazilik vatan, millet ve bayrak uğruna gerektiğinde canını ortaya koyan, büyük fedakarlıklar gösterenlerin ve milletimizin bağımsızlığına sahip çıkmasının en yüce ifadelerinden biridir" dedi.

Programın sonunda Vali Yılmaz Şimşek törende bulunan gazilerle bir araya gelerek sohbet etti ve katılımcılara teşekkür ederek anma etkinliklerinin hatırlatıcı ve bağlayıcı önemine vurgu yaptı.

SİVAS’TA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇELENK TÖRENİ DÜZENLENDİ.