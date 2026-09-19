Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Sivas'ta Güney Köyü'nde sağanak sel tarım arazilerini vurdu

Sivas merkezine bağlı Güney Köyü'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, dere taşkınlarına neden oldu; tarım arazileri sular altında kaldı, can kaybı yok.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sivas'ta Güney Köyü'nde sağanak sel tarım arazilerini vurdu

Sivas merkezine bağlı Güney Köyü'nde sel hasarı

Güney Köyü'nde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle dereler taştı ve çevredeki tarım arazileri su altında kaldı. Olay, köy yaşamını ve tarımsal alanları etkiledi.

alt yapı ve araziye etkisi:

Sel suları yollarda ve köyün birçok noktasında çamur birikintileri oluşturdu; bu durum hem ulaşımı hem de tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiledi.

can ve mal kaybı:

Olayda can kaybı ve yaralanma bildirilmedi, ancak tarım arazileri selden büyük ölçüde zarar gördü.

SİVAS’TA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ DERELERİN TAŞMASINA VE TARIM...

SİVAS’TA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ DERELERİN TAŞMASINA VE TARIM ARAZİLERİNİN SULAR ALTINDA KALMASINA SEBEP OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

rize'de selin ardından içme suyu için kaynatma uyarısı
images

Çiftlikte gece baskını: kurt koyun sürüsüne saldırdı
images

Tığcılar'da 1999 depreminin izleri kentsel dönüşümle siliniyor
images

pazar'da selin izleri temizleniyor: iş yerleri ve yollar için seferberlik sürüyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı