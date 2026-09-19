Sivas'ta Güney Köyü'nde sağanak sel tarım arazilerini vurdu

Sivas merkezine bağlı Güney Köyü'nde sel hasarı

Güney Köyü'nde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle dereler taştı ve çevredeki tarım arazileri su altında kaldı. Olay, köy yaşamını ve tarımsal alanları etkiledi.

alt yapı ve araziye etkisi:

Sel suları yollarda ve köyün birçok noktasında çamur birikintileri oluşturdu; bu durum hem ulaşımı hem de tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiledi.

can ve mal kaybı:

Olayda can kaybı ve yaralanma bildirilmedi, ancak tarım arazileri selden büyük ölçüde zarar gördü.

SİVAS’TA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ DERELERİN TAŞMASINA VE TARIM ARAZİLERİNİN SULAR ALTINDA KALMASINA SEBEP OLDU