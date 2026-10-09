Sivas'ta hakemler yeni sezona kamp programıyla hazırlanıyor

Kampın açılışı ve hedefleri:

TFFHGD Sivas Şubesi, 2026-2027 futbol sezonunun açılışını düzenlediği kamp programıyla gerçekleştirdi. Etkinlik, sezon öncesi hakemlerin hem mesleki hazırlığını pekiştirmeyi hem de saha içi uygulamalarda ortak standartları yeniden hatırlamayı amaçladı.

Protokol ve katılımcılar:

Programa TFFHGD Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Çetin Güçyetmez, Sivas Tapu Müdürü Veysel Karayel ve TFFHGD Tokat Şube Başkanı Mustafa Emre Ateş katıldı. Katılımcılarla yapılan görüşmeler ve açılış konuşmaları, hakemlik mesleğinin sürdürülebilirliği ve görev bilincinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Hakem profili ve program içeriği:

Etkinlikte ayrıca TFFHGD Sivas Şubesi’nin kıymetli gözlemcileri ile üst klasman, klasman, bölgesel, il ve aday hakemler yer aldı. Kamp kapsamında teorik değerlendirmeler, uygulamalı çalışmalar ve deneyim paylaşımı oturumlarının gerçekleştirildiği belirtildi; amaç, yeni sezona donanımlı ve uyumlu bir kadroyla girmek oldu.

TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ (TFFHGD) SİVAS ŞUBESİ, 2026-2027 FUTBOL SEZONUNUN AÇILIŞINI DÜZENLEDİĞİ KAMP PROGRAMIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ.