Sivas’ta ilköğretim haftası kutlamalarında eğitim yatırımları ve çocuk odaklı program

Program ve kutlamalar

Sivas’ta okulların açılmasının ardından çok sayıda okulda düzenlenen ilköğretim haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu’nda bir program gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, öğrencilerin okuduğu şiirler ve sahneledikleri çeşitli gösterilerle devam etti. Öğrencilerin gösterileri salonda beğeni topladı ve program katılımcılarının takdirini kazandı.

Vali Şimşek'in mesajı:

Programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, eğitim sürecinin kapsamına dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Eğitim sadece bilgi edinmek değil, aynı zamanda eleştirel düşünmeyi, inovatif, dayanışmayı ve kendimizi sürekli geliştirmeyi de kapsayan bir süreçtir. Şüphesiz eğitim, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Nitelikli insan gücüne sahip toplumlar ilerler, dünyada söz sahibi olurlar. Bu anlayışla devletimiz, evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları için tüm imkânlarını seferber etmektedir. Bizler de ilimizde eğitimde kaliteyi yükseltmek ve çocuklarımızı hayata en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz".

Şimşek, Sivas'ın dönüşümün merkezinde olma hedefini vurgulayarak, "Çocuklarımızın yalnızca sınavlarda başarılı olmalarını değil; düşünen, sorgulayan, üreten, bilim ve teknolojiye ilgi duyan, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bunun için okullarımızın fiziki imkânlarından öğretmenlerimizin mesleki gelişimine, bilim ve teknoloji çalışmalarından sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere kadar eğitimin bütün alanlarında ortak bir anlayışla çalışıyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye’nin eğitimde yükselen başarı grafiğinde Sivas’ın da güçlü bir yeri olacak; bugün attığımız her adım, çocuklarımızın ve şehrimizin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olacaktır." şeklinde konuştu.

Yatırımlar, öğretmen ve veli vurgusu:

Vali Şimşek, ilin fiziki altyapısına yönelik yapılan çalışmalara dair şu bilgileri paylaştı: "Bu gücümüzü daha da artırmak için elbette çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan fiziki olarak ömrünü tamamlamış okullarımızı yıkarak yenilerini inşa ediyor, bir yandan da nüfus projeksiyonlarımıza göre yeni okulları şehrimize kazandırıyoruz. Son iki yıl içerisinde 18 okulumuzu tamamladık ve eğitime açtık. Şu an 13 okulumuzun da inşaat ve ihale işlemleri sürüyor. İnşallah yapılan tüm bu yatırımlar sayesinde hedefimiz; öğrencilerimizi daha modern ve donanımlı okullarımızda, özgüvenli, milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklerine uygun bireyler olarak yetiştirmektir."

Öğretmenlere seslenişinde Vali Şimşek, "Sizler, ülkemizin yarınlarını inşa eden mimarlarımızsınız. Öğrencilerimize yalnızca bilgi aktarmıyor, aynı zamanda onların karakterini, değerlerini ve hayata bakışını şekillendiriyorsunuz. Bugün karşılaştığınız her zorluk, sizlerin yetiştirdiği nesiller sayesinde aşılacaktır. Bu nedenle, gösterdiğiniz her gayretin, ülkemizin geleceğine yapılmış kalıcı bir yatırım olduğuna yürekten inanıyorum. Hep birlikte çalışarak, Sivas’ımızı ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza olan inancım tamdır" dedi.

Velilere de hitap eden Şimşek, "Bizlerle olan iş birliğiniz ve çocuklarınıza verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin başarısında en büyük pay, ailelerin gösterdiği sevgi, ilgi ve destektir. Bu kapsamda; pozitif bilimler ışığında, milli ve manevi değerlerle birlikte çocuklarımızı geleceğe hazırlamak şüphesiz hepimizin ortak görevidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın her birinin; ülkemize faydalı, iyi bir insan olarak yetişmesi için hep birlikte çalışacağımıza olan inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamızın İlköğretim Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm öğrencilerimize kazasız, belasız ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum," ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, öğrencilerin hazırladığı şiirler ve gösterilerle sürdü. Vali Şimşek ve beraberindekiler daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti; öğretmenler odasında da eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunup, öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

SİVAS’TA OKULLARIN AÇILMASININ ARDINDAN BİR ÇOK OKULDA İLKÖĞRETİM HAFTASI NEDENİYLE ÇEŞİTLİ PROGRAMLAR DÜZENLENDİ.