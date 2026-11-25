Sivas'ta kadına yönelik şiddete karşı ortak sorumluluk çağrısı

AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hatip, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında il binasında düzenlenen basın toplantısında, şiddete karşı ortak bir irade oluşturulması gerektiğini ifade etti. Toplantıda AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve kadın kolları üyeleri de yer aldı.

Şiddetin toplumsal boyutu ve temel nedenleri:

Hatip, kadına yönelik şiddetin sadece fail ile mağdur arasındaki bir sorun olmadığını; bunun insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren geniş kapsamlı bir mesele olduğunu söyledi. Şiddeti besleyen faktörler olarak yetişme biçimi, eğitime erişim eksikliği, bağımlılıklar ve şiddeti normalleştiren düşünce kalıpları öne çıktı. Ayrıca Hatip, Dünya Sağlık Örgütü verilerine atıfla, dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını hatırlattı.

Hukuki düzenlemeler ve kurumsal mekanizmaların önemi:

Hatip, AK Parti hükümetlerinin kadına yönelik şiddetle mücadelede attığı adımları anlatarak 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri ile KADES ve ALO 183 gibi başvuru ve destek mekanizmalarını örnek gösterdi. Ayrıca KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE V. ULUSAL EYLEM PLANI 2026-2030'un yol haritası niteliğinde olduğunu belirtti.

Hatip, hukuki düzenlemelerin yanında bu düzenlemelerin etkin uygulanmasının, mağdurların korunmasının ve adalete erişimin hızlandırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Bir kadının şiddet gördüğünde hangi kurumlara başvurabileceğini bilmesinin ve başvuruda yalnız bırakılmayacağının hissettirilmesinin altını çizdi.

Toplumsal bilinç ve ortak sorumluluk:

Toplumsal değişimin eğitimden başlayacağını söyleyen Hatip, aileden okula, iş hayatından dijital alana kadar her ortamda şiddete karşı durulması gerektiğini belirtti. Her kadının insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkı vardır diyerek, kadınların haklarını özgürce kullanabildiği ve güven içinde yaşayabildiği bir toplum hedefi olduğunu ifade etti.

Hatip konuşmasında Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadeledeki kararlılığına atıf yaparak, ''Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim'' sözlerini aktardı.

AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilde sürdürülen çalışmaların; kadınların hakları, güvenliği ve toplumsal hayata katılımını güçlendirmeye odaklandığı belirtilirken, bu mücadelenin kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesinin önemine dikkat çekildi.

Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Hatip, bu nedenle şiddetle mücadeleyi hayatın her alanında ve kararlı bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.

AK PARTİ SİVAS KADIN KOLLARI BAŞKANI AYŞEGÜL HATİP AÇIKLAMALARDA BULUNDU