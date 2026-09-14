Sivas'ta kardeşlik temasıyla başlayan eğitim yılına 113 bin öğrenci ders başı yaptı

Sivas'ta yeni eğitim öğretim yılı:

2026-2027 eğitim öğretim yılı Sivas'ta 'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' temasıyla açıldı. İl genelinde 113 bin öğrenci ders başı yaptı. Yeni dönemin ilk gününde okullarda hem heyecan hem de hazırlık çalışmaları gözlemlendi; eğitim camiası temanın öğrenci ilişkilerine ve sosyal gelişime vurgu yaptığını belirtiyor.

Vali Şimşek'in ziyaretinde verilen mesajlar:

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ile birlikte Cebecioğlu İlkokulunu ziyaret ederek ilk gün coşkusuna ortak oldu. Okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri ve okulun genel durumu hakkında bilgi alıp sınıfları gezerek minik öğrencilerle sohbet etti. Vali Şimşek, öğrencilere derslerinde başarılı olmaları için düzenli çalışmanın önemini vurgulayarak, 'Çalışmadan hiçbir şeyin sahibi olunmuyor. Kendinize her zaman güvenin ve çok çalışın. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin.' dedi.

Okullarda destek, güvenlik ve personel:

Vali Şimşek, çocukların güvenli ve modern ortamlarda eğitim gördüğünü belirterek okul altyapısına ve ücretsiz verilen kitaplara dikkat çekti. Ayrıca, Toplum Yararına Programı kapsamında il genelinde 341 bahçe görevlisinin bugün itibarıyla görevlerine başladığını açıkladı. Yetkililer, öğretmen, öğrenci ve aile iş birliğinin başarının anahtarı olduğunu, okullarda gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı.

Yeni eğitim yılı, hem akademik hem de sosyal yönleriyle öğrencilerin gelişimine odaklanan mesajlarla açıldı; yetkililer veliler ve öğretmenlerle eşgüdümlü çalışmanın altını çiziyor.

VALİ ŞİMŞEK, SINIFLARI GEZEREK ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ KENDİLERİ İÇİN BAŞARILI VE GÜZEL GEÇMESİ TEMENNİSİNDE BULUNDU.