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Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan genç son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan 19 yaşındaki Baturalp Akyüz hayatını kaybetti; törene ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:08

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan genç son yolculuğuna uğurlandı

kaza ayrıntıları:

Sivas-Ankara kara yolu Kesikköprü Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 19 yaşındaki Baturalp Akyüz, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. İddiaya göre 58 AHC 118 plakalı motosiklet, durmakta olan 58 AED 924 plakalı kamyona çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Akyüz, olay yerinde hayatını kaybetti.

cenaze töreni ve tepkiler:

Hayatını kaybeden Baturalp Akyüz için kent merkezindeki Ayyıldız Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene Akyüz'ün ailesinin yanı sıra arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı; arkadaşları tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazının ardından Akyüz'ün cenazesi, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

19 YAŞINDAKİ BATURALP AKYÜZ

19 YAŞINDAKİ BATURALP AKYÜZ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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