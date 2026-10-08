Sivas’ta kırsalda seferberlik: 350 bin büyükbaş şap aşısı ve küpeleme başlıyor

Sivas'ta şap ile mücadele kampanyası:

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 14 Eylül-13 Kasım 2026 tarihleri arasında Sivas merkez ve 16 ilçede toplam 350 bin büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması ve kimliklendirilmesi için saha çalışmalarına başlandı.

Saha çalışmalarının kapsamı:

Kampanya kapsamında ekipler, sahada aşılama ve küpelenme işlemlerini eş zamanlı olarak yürütüyor. Uygulamalar, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik işlemleri kapsıyor.

uygulama takvimi ve devamı:

Ekiplerin aşılama ve küpeleme çalışmalarının kampanya süresince devam edeceği bildirildi. Planlanan tarihler içinde yürütülecek uygulamalarla bölgedeki büyükbaşların kayıt altına alınması sağlanacak.

SİVAS’TA ŞAP HASTALIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA 350 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVANIN AŞILANMASI VE KÜPELENMESİ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR.