Toplantı ve kapsamı:

Sivas’ta 2026-2027 sezonu için düzenlenen Kış Mevsimi Trafik Koordinasyon Toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, Vali Yardımcısı Ahmet Yeşilyurt, Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal ile ilgili kurum temsilcileri katıldı; kaymakamlar ve ilçe, belde belediye başkanları video konferans sistemiyle toplantıya dahil oldu.

Karla mücadele personeli ve araç dağılımı:

Toplantıda kurumların kış hazırlıkları çerçevesinde görev dağılımları aktarıldı. Buna göre il genelinde toplam 886 personel ve 488 araç karla mücadele ve yol güvenliği için hazır kıta tutulacak. Kurumlara göre dağılım şöyle planlandı: Sivas Belediyesi 93 araç ve 240 personel, Sivas İl Özel İdaresi 103 araç ve 134 personel, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü toplamda 276 araç ve 383 personel ile görev alacak. Ayrıca Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında gündüz 11, gece 9 ekip; İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde ise 24 saat esasına göre trafik timleri hazır bulunacak. AFAD Afet Yönetim Merkezi de 129 personel ve 16 araç ile 24/72 nöbet sistemiyle planlandı.

Vali Şimşek'in öncelikleri ve uyarıları:

Vali Yılmaz Şimşek toplantıda, "Önceliğimiz can ve mal güvenliği ile güvenli ulaşım" vurgusunu öne çıkardı. Şimşek, yoğun kar yağışı, buzlanma, sis ve tipinin ulaşım ile günlük yaşamda aksamalara yol açabildiğini belirterek, tüm kurumların hazırlıklarını önceden tamamlaması ve tam iş birliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Kar küreme ve tuzlama araçlarının her an göreve hazır tutulması, şehirlerarası ana güzergâhlar ile ilçe ve köy yollarında ulaşımın kesintisiz sağlanmasına yönelik planlamaların yapılması istendi. Kapanan yollara süratle müdahale edilmesi ve ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre hazır bulundurulması da talimatlar arasındaydı.

Özel tedbirler ve sosyal destek:

Vali Şimşek, trafik yoğunluğunun arttığı güzergâhlarda —özellikle Yıldız Dağı Kayak Merkezi yolu— ilave tedbirler alınmasını istedi. Havalimanı, hızlı tren garı, otogar gibi ulaşım merkezlerinde kar temizliği ve buzlanma ile mücadele çalışmalarının aksatılmaması, taşımalı eğitim yapılan güzergâhlarda öğrenci servislerine yönelik denetimlerin artırılması talimatları verildi. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini hatırlatan Şimşek, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler konusunda vatandaşların bilgilendirilmesini; meteorolojik uyarıların yakından takip edilerek yol ve hava durumunun zamanında paylaşılmasını istedi.

Ayrıca elektrik, doğal gaz ve haberleşme altyapılarının kış şartlarına karşı hazırlıkları gözden geçirilecek; arıza müdahale ekipleri ve kritik kamu tesislerinin jeneratör-yedek enerji sistemleri kontrol edilecek. Sokakta kalan ve barınma imkânı bulunmayan vatandaşların tespiti, uygun barınma alanlarına yerleştirilmesi ile iaşe ve temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belediyeler ve Türk Kızılay koordinasyonunda adımlar atılacak. Vali Şimşek, kömür, odun, gıda ve kışlık giysi yardımlarının zamanında ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı ve kırsal alanlarda ulaşım kesildiğinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların önceden planlanmış şekilde ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, acil durum planlaması ve trafik akışının sağlanmasına yönelik sunum ve değerlendirmelerle sona erdi.

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK (ORTADA) AÇIKLAMALARDA BULUNDU