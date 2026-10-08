Sivas'ta meydan okumayla başlayan doğa sporu macerası: Yıldız Şelalesi'nden iniş ve dar kayalıklara giriş

Sosyal medyada başlayan cesaret sınavı

Sivas'ta doğa sporlarıyla uğraşan Selahattin Güngördü ile arkadaşı Kerim Karabudak arasında sosyal medya üzerinden başlayan meydan okuma, farklı coğrafi alanlarda yapılan cesur paylaşımlarla sürüyor. Karabudak'ın Diyarbakır'da dar mağara ve geçitlerde çektiği görüntülerine karşılık Güngördü ekibiyle birlikte Yıldız Şelalesi'nden iple iniş yaptı ve anları kayıt altına alarak hesabından paylaştı.

Yıldız Şelalesi'nden iniş: kayıt ve geri dönüşler:

Profesyonel yüzücü, dalıcı ve antrenör olduğunu belirten Güngördü, Yıldız Şelalesi'ndeki inişin büyük ilgi gördüğünü, paylaşıma gelen dönüşlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Etkinliği ekibiyle planlayıp gerçekleştirdiklerini ifade eden Güngördü, hem kendi deneyimlerini hem de bölgenin doğal zenginliğini göstermek istediklerini vurguladı. Bu paylaşımın ardından Güngördü, sosyal medya üzerinden tekrar Kerim Karabudak'a meydan okudu.

Amacın tanıtım olduğu vurgusu:

Güngördü, Sivas'ın sadece şelalelerle değil kanyonlar, dağlar, köyler ve ilçeleriyle de keşfedilmeyi hak eden bir şehir olduğunu belirtti. Doğa sporlarını bu coğrafyanın tanıtımıyla birleştirdiklerini söyleyen Güngördü, yapılanların Sivas'ın farklı açılardan görünmesi için bir yöntem olduğunu aktardı. Ekip, kent sınırları içinde keşfedilecek daha çok yer olduğunu ve çalışmalarına şehirdeki çeşitli bölgelerde devam edeceklerini ifade etti.

Güngördü, özellikle Yıldız Şelalesi'nin bulunduğu bölgenin coğrafi açıdan etkileyici olduğunu, kendi deneyimlerini de katarak bu yerleri izleyicilere göstermeyi amaçladıklarını belirtti. Bundan sonra mağaralar, şelaleler ve kanyonlarda yeni deneyimler kazanıp bu alanları farklı açılardan tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Güvenlik uyarısı ve sorumluluk:

Etkinliklerin ilgi gördüğünü söyleyen Güngördü, dalıcılık ve dağcılığın riskli sporlar olduğunu, gerekli eğitim ve ekipman olmadan bu tür girişimlerin yapılmaması gerektiğini vurguladı. Güvenlikle ilgili kontrollerin ekip içinde defalarca yapıldığını aktaran Güngördü, kamera arkası çalışmalarında nasıl titiz davrandıklarının görülebileceğini belirtti. Son olarak, spora ilgi duyanlara yönelik uyarısını "evde denemeyin" sözüyle yineledi.

Sosyal medyada birbirine meydan okumanın ardından ortaya çıkan görüntüler, hem ilgi çekti hem de doğa sporlarının doğru yöntem ve ekipmanla yapılmasının önemini yeniden gündeme taşıdı. Güngördü ve Karabudak'ın paylaşımları, yerel doğa alanlarının tanıtımına katkı sağlama hedefiyle sürdürülen çalışmanın parçası oldu.

SİVAS’TA DOĞA SPORLARIYLA İLGİLENEN SELAHATTİN GÜNGÖRDÜ, ARKADAŞI KERİM KARABUDAK’A SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MEYDAN OKUMAK İÇİN EKİBİYLE BİRLİKTE YILDIZ ŞELALESİ’NDEN İPLE SARKTI. GÜNGÖRDÜ’NÜN PAYLAŞIMINA KARABUDAK DA MEYDAN OKUMAYI KABUL EDEREK KARŞILIK VERDİ.