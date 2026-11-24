maçın özeti:

Türkiye Erkekler Hentbol 1. Lig B Grubu 6. haftasında Sivas temsilcisi İl Özel İdarespor, sahasında Seyhan Belediyespor ile karşılaştı. Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda oynanan mücadele büyük çekişmeye sahne oldu ve karşılaşma 34-34 eşitlikle sonuçlandı.

oyun akışı ve kritikleri:

Mücadele boyunca her iki takım da galibiyet için baskı kurdu; sık sık karşılıklı ataklar ve tempo yükselen anlar görüldü. Taraflar birbirine üstünlük sağlayamayınca, son düdükte skor tabelasında eşitlik gözüktü. Maç içinde atılan goller ve hızlı hücumlar karşılaşmanın belirleyici unsurları oldu.

puan ve değerlendirme:

Sivas temsilcisi sahasında aldığı bu sonuçla 1 puan ile yetinmek zorunda kaldı. Karşılaşma, her iki takımın da ligin bu aşamasında puan paylaşımı yaptığı bir mücadele olarak kayda geçti ve taraftarlar çekişmeli bir karşılaşma izledi.

TÜRKİYE ERKEKLER HENTBOL 1. LİG B GRUBU’NUN 6. HAFTASINDA SEYHAN BELEDİYESPOR’U KONUK EDEN SİVAS İL ÖZEL İDARESPOR, BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLAN MÜCADELEDEN 34-34’LÜK BERABERLİKLE AYRILDI.