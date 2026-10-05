Sivas’ta okul çevrelerinde kapsamlı güvenlik denetimi

Sivas’ta okul çevrelerinde denetim çalışmaları

Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul, üniversite ve yurt çevrelerinde güvenlik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, uygulamaların önceliğinin öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu vurguluyor.

Uygulamaların kapsamı:

Kent genelindeki denetimlerde 321 okul ve çevresinde 68 ekip ve 178 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Denetimler sırasında 2 bin 823 kişinin sorgulaması yapılırken, 223 iş yeri, park ve bahçe kontrol edildi. Ayrıca, yürütülen kontrollerde 6136 Sayılı Kanun kapsamında 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Servis kontrolleri ve destek personel:

Öğrencilerin güvenli ulaşımını temin etmek amacıyla okul servislerine yönelik denetimler eş zamanlı devam ediyor. 14-30 Eylül tarihleri arasında il genelinde bin 262 okul servis aracı denetlendi. Buna ek olarak, Toplum Yararına Program kapsamında göreve başlayan 341 bahçe görevlisi, okullarda giriş-çıkış saatlerinde ve bahçelerde düzen ile güvenliğin sağlanmasına katkı sunuyor.

Emniyet yetkilileri, ekiplerin okul giriş-çıkış saatleri başta olmak üzere okul çevreleri, park ve bahçeler, servis güzergâhları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlardaki denetimlerini eğitim-öğretim yılı boyunca sürdüreceğini bildirdi.

SİVAS’TA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA OKUL, ÜNİVERSİTE VE YURT ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK DENETİMLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.