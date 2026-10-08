sivas'ta patates sökümüne 29 ekim'de başlanıyor: ülkenin son hasadı için geri sayım

sivas'ta patates sökümüne 29 ekim'de başlanıyor

Sivas'ta ilkbaharda toprağa verilen patatesler için hasat zamanı yaklaşıyor. Yaklaşık 100 bin dekar alanda ekimi yapılan ürünlerde söküm işleminin 29 Ekim tarihinde başlaması planlanıyor. Bu tarih, Türkiye genelinde yılın son patates sökümü olma özelliğini taşıyor.

geç sökümün üretime etkisi:

Sökümün geç yapılması, Sivas patatesinin özelliklerini doğrudan etkiliyor. Bölgedeki gece-gündüz sıcaklık farkı ve kışa hazırlık süreci sayesinde patateslerin kabuğu kalınlaşıyor, kış soğuğuna dayanıklılığı artıyor ve aroması güçleniyor. Bu nedenle üreticiler hasadı iklim koşullarına göre zamanlayarak kaliteyi ön planda tutuyor.

üretim hedefleri ve beklentiler:

Geçen yıl Sivas'ta yapılan üretimde 460 bin ton patates alınırken, bu yıl rekoltenin artacağı öngörülüyor. Sivas Ziraat Odası'nın hedefi, verim artışıyla birlikte 500 bin tonun üzerinde ürün elde etmek. Yetkililer, üretimin sürdürülebilir olması için çiftçinin emeğinin karşılığını almasının önemine vurgu yapıyor.

Hacı Çetindağ (Sivas Ziraat Odası Başkanı), patatesin hem organik yapısına hem de iklim kaynaklı dayanıklılığına dikkat çekti. Çetindağ, hasadın başlaması için havaların biraz daha soğuması gerektiğini, bu sayede kabuk kalınlaşmasının ve aromanın istenen düzeye gelmesinin sağlanacağını belirtti. Ayrıca sökümün ardından bir sonraki yılın ekimi için hazırlıklara başlanacağını ifade etti.

Üreticiler de geleneksel uygulamalara bağlı kalıyor. Çiftçilere göre tarihin korunması hem verim hem de kalite açısından kritik. Mehmet Doğan adlı üretici, bu yıl yağışların fazla olmasının verimi artırdığını ve ailece kaliteli patates üretmek için çalıştıklarını söyledi. Doğan, eskilerden gelen uygulamayla "29 Ekim'den önce patates sökülmez" sözünün bugün de geçerli olduğunu belirtti.

Sivas'ta patates üretimi, hem bölge ekonomisi hem de ülke açısından stratejik öneme sahip. Geç hasat takvimi ve iklim koşullarının birleşimi, Sivas patatesinin piyasada öne çıkmasına zemin hazırlıyor. Yetkililer, umutlarını fiyatların çiftçinin yüzünü güldüreceği bir sezona bağlıyor.

SİVAS'TA İLKBAHAR AYLARINDA TOPRAKLA BULUŞAN PATATESLER HASAT İÇİN GÜN SAYIYOR.