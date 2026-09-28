Sivas'ta pedal şenliği: bisikletçiler Kongre Müzesi'nden Paşabahçe'ye sürdü

Sivas'ta 'Türkiye Pedallıyor' etkinliği gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile kentte faaliyet gösteren bisiklet topluluklarının iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Pedallıyor etkinliği, Sivas'ta geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlik, kent merkezindeki Kongre Müzesi bahçesinden start alarak farklı yaş ve deneyim düzeylerinden bisikletçileri bir araya getirdi.

güzergâh ve sürüş detayları:

Katılımcılar, Kongre Müzesinden Paşabahçe Mesire Alanı'na uzanan belirlenen parkuru gidiş-dönüş şeklinde kullandı. Parkur boyunca gruplar hâlinde sürüş yapan bisikletseverler hem sosyal bir etkinlikte buluştu hem de güvenlik ve trafik kurallarına dikkat ederek toplu sürüş pratiği yaptı.

katılım ve kapanış:

Etkinlik, sürüşün bitişinde yeniden Kongre Müzesi bahçesinde son buldu. Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu ve organizasyonun kentte bisiklet kültürünü güçlendirme ile spor bilincini yayma hedefi ön plana çıkarıldı.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU VE KENTTE FAALİYET GÖSTEREN BİSİKLET TOPLULUKLARININ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN “TÜRKİYE PEDALLIYOR” ETKİNLİĞİ, SİVAS’TA YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.