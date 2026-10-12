Sivas'ta pedal sesleri: kentte sürdürülebilir ulaşım için kitlesel çağrı

kısa bakış:

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Sivas'ta düzenlenen bisiklet turu, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yoğun katılımla gerçekleşti. Herkes İçin Hareketlilik temasıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi pedallarını çevirdi ve aileleriyle birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

etkinliğin düzenlenişi ve katılımcılar:

Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Sivas AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda; Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle organize edildi. Başlangıç ve geçiş noktası olarak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı kullanılırken, her yaştan vatandaş etkinlikte yer aldı. Katılımın yoğunluğu ve ailelerin etkinliğe getirdiği dinamizm dikkat çekti.

yetkililerin vurguları:

Sivas Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, bisiklet kullanımının hem sağlıklı yaşam hem de çevrenin korunması açısından önem taşıdığını belirtti. Culukar, bu tür organizasyonların toplumda farkındalık yaratmaya katkı sunduğunu ve daha sağlıklı, çevreci kentler için sürdürülebilir ulaşım alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halil Pancaroğlu da etkinliğin sağlıklı yaşam ve çevre dostu ulaşım konusunda farkındalık oluşturmada önemli olduğunu vurguladı. Sivas AB Bilgi Merkezi Koordinatörü ve STSO Genel Sekreter Yardımcısı Banu Konk ile Altınyayla Kaymakamı Ahmet Baz da programa katılarak desteğini gösterdi.

etkinliğin mesajı ve etkisi:

Yürütülen tur, günlük yaşamda çevre dostu ulaşım araçlarının daha fazla benimsenmesi gerektiği mesajını öne çıkardı. Organizasyon, katılımcılarda bisikletin şehir içi ulaşımda hem sağlık hem çevre açısından sunduğu faydaları hatırlattı ve sürdürülebilir kent anlayışına dikkat çekti. Etkinliğin yerel ölçekli farkındalığı artırma potansiyeli, benzer çalışmalara örnek teşkil edebilecek nitelikteydi.

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN SİVAS BİSİKLET TURU’NDA YÜZLERCE VATANDAŞ, SAĞLIKLI YAŞAM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ.