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Sivas'ta sahada dostluk: Filistinli öğrencilerle centilmen maç

Sivas Gücü Belediyespor ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki Filistinli öğrenciler, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanan dostluk maçında 2-2 berabere kaldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivas'ta sahada dostluk: Filistinli öğrencilerle centilmen maç

Sivas Gücü Belediyespor ve Filistinli öğrenciler sahada buluştu

Sivas Gücü Belediyespor ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Filistinli öğrencilerden oluşan takım, "Sahada dostluk, gönüllerde kardeşlik" sloganıyla Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda bir dostluk maçında karşılaştı.

maçın seyrinde öne çıkanlar:

Türk ve Filistin bayraklarıyla sahaya çıkan iki takımın mücadelesi, futbolun yarışmacı ruhu ile kardeşlik duygusunu birleştirdi. Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı; centilmence oyun ve dostane görüntüler öne çıktı.

tören ve jestler:

Müsabakayı tribünden takip eden Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, maç sonrası sahaya inerek futbolculara kupa ve madalyalarını takdim etti. Filistinli öğrenciler ise Başkan Uzun'a üzerinde Filistin haritası ve Mescid-i Aksa görselinin yer aldığı tablo hediye etti.

Karşılaşma, skorun ötesinde sosyal dayanışma ve kültürlerarası iletişimin önemine vurgu yaptı; organizasyonun ana mesajı, sporun insanları birleştirme gücü oldu.

SİVAS GÜCÜ BELEDİYESPOR İLE SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİM GÖREN FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERİN...

SİVAS GÜCÜ BELEDİYESPOR İLE SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİM GÖREN FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERİN OLUŞTURDUĞU TAKIM, DOSTLUK MAÇINDA KARŞILAŞTI. 2-2 SONA EREN MÜCADELEDE SKORUN ÖNÜNE DOSTLUK VE KARDEŞLİK MESAJLARI GEÇTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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